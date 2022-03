Barça: une offre qui pourrait tout changer pour garder Ousmane Dembélé?

Selon le quotidien catalan Sport, la direction du Barça serait disposée à faire prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé à court terme, à condition qu'un pas en avant soit fait de la part du joueur et de son agent.

Assiste-t-on à la résurrection d'Ousmane Dembélé sous les couleurs du Barça? Entré en jeu sous les sifflets du Camp Nou dimanche contre Bilbao (4-0), le Français a transformé les huées en acclamation en seulement 23 minutes, avec un but et deux passes décisives. Une performance de haut vol qui a naturellement interrogé les médias catalans sur l'avenir du joueur de 24 ans en Catalogne.

Un contrat de deux ans pour Dembélé?

Selon le quotidien Sport, les Blaugrana songeraient toujours à le faire prolonger malgré l'épisode tumultueux de janvier, à condition toutefois que son agent fasse un pas en avant en retirant ses demandes de prime à la signature. Cette prolongation de contrat pourrait également porter sur une courte durée - deux ans maximum - afin de rendre l'offre plus accessible pour les deux parties.

Apprécié par son entraîneur Xavi Hernandez, qui n'a pas hésité à lui redonner du temps de jeu malgré le fait que le club souhaitait le laisser dans les tribunes jusqu'à la fin de la saison, Dembélé peut lui en être reconnaissant. Car si cette offre de prolongation tient peut-être encore la route, c'est grâce au manager espagnol.

La direction catalane souffle le chaud et le froid

D'autres médias catalans comme Mundo Deportivo ne croient pas du tout à une prolongation. Le quotidien rapporte qu'aucun renouvellement n'est programmé pour l'heure et que le cas du Français ne trouvera pas d'épilogue avant la fin de la saison, en juin prochain, date lors de laquelle il sera libre de s'engager avec le club de son choix. Un choix de la direction motivé qui plus est par un risque de blessure - dont l'ailier est fréquemment sujet - et qui compliquerait la justification d'une renégociation à quelques mois du terme de son contrat.

Difficile pour le moment d'y voir clair dans ce jeu de poker menteur. Reste que les prestations de Dembélé avec le Barça seront ses meilleurs atouts en vue d'une renégociation. À condition, également, d'y mettre du sien pour se rapprocher des exigences catalanes.