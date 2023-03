Barça: vers un forfait de Dembélé pour le Clasico?

Blessé au quadriceps gauche depuis la fin janvier, Ousmane Dembélé devait faire son retour avec le groupe du Barça cette semaine, dans le but de rejouer quelques minutes face à Bilbao ce week-end en Liga. Une option qui, selon Mundo Deportivo, été exclue par les services médicaux du club. Sa participation au Clasico face au Real la semaine prochaine est également très incertaine.

Il faudra encore attendre un peu avant de revoir Ousmane Dembélé sur les pelouses. Sorti dès la 25e minute de jeu face à Gérone fin janvier en Liga (victoire 1-0 du Barça), touché au quadriceps de la cuisse gauche, l'international français (35 sélections) devait revenir cette semaine à l'entraînement avec ses coéquipiers. Il était même prévu de lui redonner quelques minutes de jeu dès ce weekend face à Bilbao, à l'occasion de la 25e journée du championnat d'Espagne.

Le Barça ne veut pas prendre de risques avec Dembélé

Mais ce mardi matin, l'ancien Rennais n'a pas eu de très bonnes nouvelles de la part des services médicaux du club annonce le quotidien catalan Mundo Deportivo. Ceux-ci préfèrent être prudents pour éviter les rechutes, alors que les Blaugranas attaquent une partie décisive de leur saison, et veulent que Ousmane Dembélé ait complètement récupéré et soit opérationnel. L'exemple de Pedri la saison dernière a été retenu du côté du club catalan. Absent pendant trois mois et demi en raison d'une blessure musculaire, il avait rechuté en se blessant de nouveau à la même jambe.

Toujours est-il que la participation du Français au prochain Clasico face au Real Madrid en Liga, le dimanche 19 mars prochain, est plus que jamais incertaine. En son absence, Xavi dispose d'une profondeur de banc restreinte sur son aile. Lors de la victoire face à Valence dimanche dernier (1-0), c'est Ansu Fati qui a occupé l'aile gauche, avant d'être remplacé par Marcos Alonso. Début mars, Gavi avait été titularisé face au Real en demi-finale aller de la Coupe du Roi (victoire 0-1), Ferran Torres occupant la pointe de l'attaque en l'absence de Robert Lewandowski, blessé à l'ischio. Le Polonais pourrait, lui, être de retour à temps face aux Merengues dans moins de deux semaines.