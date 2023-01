Barça: coup dur pour Dembélé, sorti sur blessure face à Gérone

Touché à la cuisse gauche ce samedi face à Gérone lors de la 19e journée de Liga, Ousmane Dembélé a été contraint de céder sa place à Pedri à la 25e minute. Un coup dur pour l'international français.

Gros coup dur pour Ousmane Dembélé. Relativement épargné par les blessures depuis le début de la saison, ce qui lui a notament permis d'être l'un des hommes forts de Didier Deschamps lors de la Coupe du monde, l'ailier du FC Barcelone s'est blessé ce samedi avec le club catalan, lors du déplacement à Gérone lors de la 19e journée de Liga.

Titulaire sur le côté gauche de l'attaque des Blaugrana, l'ancien joueur de Rennes a ressenti une douleur sur une accélération, alors que le chronomètre affichait la 23e minute.

Impliqué sur dix buts cette saison

Incapable d'accélérer, le joueur de 25 ans s'est tourné vers son banc pour demander le changement. Xavi a alors demandé à Pedri de rapidement suppléer le numéro 7 catalan, sorti tête basse. Cette blessure est un coup d'arrêt pour Ousmane Dembélé, qui réalise une saison 2022-2023 solide (27 matchs toutes compétitions confondues, huit buts, sept passes décisives). Il n'avait plus connu une telle mésaventure depuis novembre 2021 et un pépin aux ischios, avant de contracter le covid le mois suivant.

Seul buteur de son équipe contre la Real Sociedad en Coupe du Roi jeudi, le Français est devenu le quatrième joueur le plus décisif du Barça depuis son arrivée en 2017 (40 réalisations et 41 offrandes en 177 matchs), le situant juste derrière Lionel Messi, Luis Suarez et Jordi Alba.