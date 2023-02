Barça: le très joli geste financier de Dembélé pour son club formateur d'Evreux

En difficulté sur le plan financier, le club d'Evreux peut compter sur le soutien d'Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone a fait un don important pour aider son ancienne équipe.

Ousmane Dembélé n’oublie pas d’où il vient. L'attaquant du FC Barcelone (25 ans) a décidé d’apporter son soutien à son club formateur d’Evreux, en proie à d’importantes difficultés financières. Il a effectué un don à l’actuel pensionnaire de National 2, qui a également vu passer Steve Mandanda et Dayot Upamecano.

"Ousmane a toujours soutenu le club"

"Le président de l'Evreux Football Club 27, Samuel Brigantino, et Guy Lefrand, maire d'Evreux, tiennent à remercier Ousmane Dembélé pour son élan de générosité et le soutien financier apporté au club en cette période difficile. Ousmane, enfant du club, formé par l'EFC27, et fierté de la ville d'Evreux. (…) Ousmane a toujours soutenu le club et nous permet aujourd'hui, avec l'accompagnement de nos éducateurs et bénévoles, d'offrir à nos 700 licenciés de meilleures conditions pour pratiquer leur discipline, et suivre ses pas", a annoncé dans un communiqué le club de l’Eure.

Selon le journaliste Alexandre Samson, cet "acte d'une grande valeur" s’élève à environ 100.000 euros. Ce n’est pas la première fois que le champion du monde 2018 vient en aide à Evreux, qu’il s’agisse de son club formateur ou de la ville. En mai 2020, il avait ainsi participé à une cagnotte lancée par Mathieu Bodmer pour soutenir le personnel soignant et différentes associations en première ligne face au coronavirus. La même année, il s’était aussi engagé auprès d’organisations caritatives locales agissant dans le domaine de l’aide alimentaire ou auprès de personnes en précarité.

EFC 27 © EFC 27

Le jeune Dembélé avait 7 ans lors de son arrivée à l’ALM Evreux, club de la Madeleine, le quartier "sensible" où il a passé une partie de son enfance. Il y est resté jusqu'en 2010 et son départ pour le Stade Rennais. "Il se baladait à l’époque, nous avait raconté à l'occasion de la Coupe du monde son ancien entraîneur Romaric Bultel. Il était maigrichon, petit, mais très talentueux techniquement. Il touchait le ballon avec toutes les surfaces : intérieur, extérieur, semelle, talon… C’était impressionnant, je n’en ai pas revu de si talentueux depuis. Il avait une bonne intelligence de jeu, savait quand il fallait passer ou dribbler."

Actuellement blessé, Dembélé a disputé 28 matchs cette saison pour un bilan de huit buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues.