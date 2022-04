Barça: vers une fin de saison prématurée pour Dest, de nouveau blessé

De retour de blessure il y a une dizaine de jours après avoir été tenu éloigné des terrains presque un mois, Sergino Dest va retrouver l’infirmerie. Selon la presse espagnole, l’Américain ne devrait plus rejouer cette saison.

L’infirmerie du FC Barcelone continue de se remplir. Déjà privés de Fati, Pedri ou encore Sergi Roberto, les Catalans vont devoir se passer de Sergino Dest. Remplacé au retour des vestiaires par Lenglet ce dimanche lors de la défaite du Barça contre le Rayo Vallecano (1-0, match en retard de la 21e journée de Liga), le latéral droit américain est atteint d’une blessure musculaire. Il y a une dizaine de jours seulement, il avait fait son retour dans l’effectif barcelonais après presque un mois d’absence, déjà pour un problème musculaire.

"Les tests effectués sur le joueur de l'équipe première Sergino Dest ont confirmé que le joueur s'est blessé au muscle semi-tendineux de l'ischio-jambier droit. Le joueur est indisponible et sa récupération dictera son retour”, a indiqué le FC Barcelone ce lundi.

Fin de saison d'après la presse espagnole

D’après la presse espagnole, le joueur de 21 ans devrait être absent entre quatre et six semaines, ce qui signifierait une fin de saison pour l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, le Barça jouant son ultime match de Liga le 22 mai prochain et étant éliminé de Ligue Europa.

Cette saison, Dest a joué 31 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du Barça, dont 23 en tant que titulaire.