Barça: moqué en Espagne, Xavi assume ses critiques sur la pelouse et le soleil à Getafe

En conférence de presse ce samedi avant le choc de la 30e journée de Liga entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, Xavi s'est justifié de ses propos polémiques sur les conditions de jeu à Getafe dimanche dernier.

Xavi assume ses propos. Et il en rajoute même une couche. Dimanche dernier, après le nul en Liga face à Getafe (0-0), le technicien du FC Barcelone se plaignait ouvertement des conditions de jeu, pestant contre la qualité de la pelouse et la présence du soleil. En conférence de presse ce samedi, l'ancien milieu de terrain s'est justifié après sa sortie qui n'a pas manqué de faire réagir.

"Je ne vais pas me taire"

"Je ne m'arrêterai pas de parler tant qu'il n'y aura pas une règle qui sera la même pour tout le monde. Au golf, si l'herbe n'est pas bonne, on ne joue pas, a déclaré Xavi à la veille d'un choc contre l'Atlético de Madrid (dimanche à 16h15). Au basket, si Lebron James tombe, on passe la serpillière. Je ne vais pas me taire. Pour moi, la pelouse est essentielle."

Xavi assure que son discours reste le même peu importe les résultats de son équipe. Critiqué en Espagne pour sa prise de position, l'entraîneur estime qu'on lui "reproche tout". "Si on veut du spectacle, qu'on s'en occupe, sinon on se demandera pourquoi les enfants sont déconnectés du football, a jugé Xavi. Si le soleil me gêne? Oui, parce qu'il assèche l'herbe."

Leader de Liga, le FC Barcelone reste sur deux nuls de rang en championnat (0-0 contre Gérone et Getafe) dans le sillage d'une lourde défaite en demi-finale retour de Coupe du Roi face au Real Madrid (4-0). Après 29 journées, le club catalan compte toujours 11 unités d'avance sur l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti et 13 points sur les Colchoneros.