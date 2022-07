"Beaucoup de conneries ont été dites sur moi": Lewandowski règle ses comptes avec les dirigeants du Bayern

Après huit saisons au Bayern Munich, Robert Lewandowski a quitté la Bavière cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Depuis, les critiques fusent de tous les côtés. Dans un entretien à ESPN, l'attaquant polonais s'en est pris à l'attitude de ses anciens dirigeants.

Robert Lewandowski a réussi à faire plier les dirigeants du Bayern Munich. L'attaquant polonais, qui avait encore un an de contrat avec le club bavarois, s'est engagé cet été avec le FC Barcelone. Depuis son départ, le clan munichois multiplie les déclarations, critiquant les circonstances du départ du buteur.

Dans un entretien à ESPN, Robert Lewandowski s'en prend à son tour à son ancienne direction. "Le club a essayé de trouver un argument pour justifier ma vente car c'était sûrement difficile à expliquer aux fans, a lancé le nouveau joueur blaugrana. Et j'ai dû accepter ça même s'il y a eu beaucoup de conneries dites sur moi."

Il a été mentionné par exemple que Lewandowski souhaitait partir en raison d'un intérêt possible du Bayern Munich pour Erling Haaland. Le joueur de 33 ans assure que cela "n'avait rien à voir" avec le Norvégien, finalement parti du côté de Manchester City. "Certaines personnes n'ont pas dit la vérité, elles ont dit quelque chose de différent. Pour moi, il a toujours été important d'être clair, honnête, a déclaré Lewandowski. Et peut-être que pour certains, cela a été un problème. Au final, j'ai réalisé que si quelque chose n'allait pas chez moi, alors c'était peut-être le bon moment pour quitter le Bayern et signer pour le Barça."

"Beaucoup de politique"

Président du Bayern Munich, Oliver Kahn avait invité Robert Lewandowski à respecter son contrat. L'entraîneur Julian Nagelsmann a lâché après coup que l'équipe munichoise était parfois assz prévisible en attaque avec le Polonais. "J'avais de très bonnes relations avec mes coéquipiers du Bayern, avec le staff, avec l'entraîneur, et tout ça va me manquer. Tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, avant mon départ du Bayern, c'était beaucoup de politique", a estimé Robert Lewandowski.

En l'espace de huit ans au Bayern Munich, Robert Lewandowski a marqué 344 buts en 375 matchs. Le Barça a dépensé près de 45 millions d'euros pour recruter la star, qui a signé un contrat de trois ans. "Je voulais vivre ailleurs, découvrir quelque chose de nouveau avec ma famille, avait-il justifié au moment de sa signature. Ma fille Klara va commencer l'école l'année prochaine, il fallait prendre cette décision. Si ce n'était pas maintenant, cela n'aurait probablement jamais été possible. C’est une opportunité unique dans une vie."