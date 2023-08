Barça: Xavi sera sanctionné, mais il a peut-être échappé au pire

Selon la Cadena Cope, la commission des compétitions de la Fédération espagnole (RFEF) n’envisage pas de poursuivre Xavi après ses propos très durs contre l’arbitrage tenus à l’issue du match contre Getafe (0-0).

Xavi a vu rouge ce dimanche, à Getafe. L’entraîneur du Barça s’expose à une sanction qui pourrait s’élever à deux matches de suspension, voire trois, s’il est tenu compte de sa présence dans le tunnel conduisant aux vestiaires après son exclusion, rapporte la Cadena Cope. La présence d’un joueur ou d’un membre du staff est formellement interdite à partir du moment où celui-ci a écopé d’un carton rouge.

"Aujourd'hui, le produit est une honte"

Si la sanction est confirmée, Xavi ne pourra s’asseoir sur le banc face à Cadix et Villarreal, et peut-être même Osasuna, si elle est étendue à trois matches. En revanche, l’entraîneur du Barça ne devrait pas avoir affaire à la commission des compétitions, qui ne se saisira pas de son cas, toujours selon la Cadena Cope. La saison passée, Carlo Ancelotti avait été convoqué sans qu’aucune charge ne soit finalement retenue contre lui.

Très agité devant son banc tout au long du match, Xavi a été expulsé à la 70e après avoir réclamé une faute sur Abdé qui partait seul au but. En conférence de presse, après la rencontre, l’entraîneur du Barça s’est emporté contre l’arbitrage, dénonçant un certain nombre de situations litigieuses.

"L'arbitre a inventé une main (de Gavi, qui annule le possible pénalty sur Araujo, ndlr). [...] Pour moi c'est une injustice, une honte. Nous avons eu une réunion avec les arbitres. Ils nous ont dit qu'ils allaient mieux comprendre les entraîneurs, et qu'ils siffleraient seulement les mains évidentes. Pour moi cette main n'est pas évidente. Tout le monde l'a vu. Ils veulent moins aller voir la VAR. Mais pourquoi ? Si c'est une invention fantastique qui aide le football... Je ne comprends pas. [...] Aujourd'hui le produit est une honte ? Oui aujourd'hui oui. C'est normal que les gens ne veulent plus regarder du foot avec des matchs comme celui-ci. [...] Nous avons eu des occasions mais ce n'était pas assez pour gagner. On ramène un point, mais ce n'est pas suffisant."