Liga: l'entraîneur de Getafe dénonce un manque de respect de Xavi

Après le match nul du Barça ce dimanche soir lors de la première journée de Liga (0-0), l'entraîneur de Getafe José Bordalas ne digère pas les critiques de Xavi envers l'arbitrage et défend la prestation de son équipe.

José Bordalas peut avoir le sourire. Après une fin de saison 2022-2023 à suspense avec Getafe, avec qui il a obtenu le maintien à la dernière journée (15e place au classement), le technicien espagnol a bien débuté le nouvel exercice de la Liga en accrochant le Barça lors de la première journée (0-0). Un résultat encourageant pour l'équipe madrilène, contrairement aux Catalans, freinés d'entrée après leur titre de champion d'Espagne acquis l'an dernier. De quoi faire bondir Xavi, qui a exprimé sa "honte" envers l'arbitrage de Cesar Soto Grado.

"C'est une accumulation de choses, ils les laissent jouer, ils sifflent contre nous… (…) C'est normal que les gens ne veuillent plus regarder de football. Cela n'a pas été un match, le produit d'aujourd'hui est une honte. Je n’ai pas aimé cette rencontre avec les arbitres et je n’ai pas aimé ce soir", a pesté le coach du Barça après la rencontre.

"C'est un manque de respect"

L'ancienne légende des Blaugrana s'est fait rapidement reprendre de volée par son homologue de Getafe, qui estime que Xavi ne rend pas "service à notre championnat en se vantant d'être l'un des meilleurs au monde". "La grandeur du football est ainsi faite qu'une petite équipe est capable de prendre un point à Barcelone, a confié José Bordalas en conférence de presse. Je ne suis pas d'accord et c'est manifestement une façon de justifier le fait qu'ils n'ont pas obtenu les trois points avec une grande équipe, avec des joueurs incroyables."

Faites entrer l'accusé : Xavi, accusé de se chercher des excuses avec l'arbitrage – 05/10 9:08

Concernant la prestation de l'arbitre Cesar Soto Grado, l'entraîneur de Getafe n'est "pas d'accord pour blâmer les arbitres" et évoque un "manque de respect" de la part des Catalans. "Ils nous ont donné beaucoup plus de cartons. Je ne pense pas que cela nous ait profité. Le match le plus agressif a été joué par Barcelone et je n'ai rien à ajouter. C'est une façon de camoufler le bon jeu de mes joueurs. Il ne me viendrait pas à l'idée de justifier une défaite ou un match nul par le jeu de l'adversaire."