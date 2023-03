Barçagate: l’affaire Negreira transférée au parquet anti-corruption

L’enquête sur les versements suspects du Barça à l’ancien responsable de l’arbitrage José Maria Enriquez Negreira a été officiellement transféré au parquet anti-corruption ce mardi. Une étape supplémentaire de plus dans cette affaire impliquant le club catalan.

Cela n'a rien d'une surprise mais l’affaire Negreira a franchi un nouveau cap ce mardi en Espagne. Le procureur général de l’Etat, Alvaro Garcia Ortiz, a confié l’affaire du Barçagate au bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption et le crime organisé.

Le procureur général a établi que la compétence sur cette affaire passait ainsi du tribunal d’instruction de Barcelone à ce parquet spécialisé en raison de la "complexité" et de la "répercussion publique" de ce cas. Plusieurs anciens dirigeants du club blaugrana, dont les ex-présidents Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, sont directement mêlés dans cette enquête liés à des versements suspects auprès de José Maria Enriquez Negreira entre 2001 et 2018.

Negreira supecté par le fisc, le Barça en danger pour corruption commerciale

L'ancien vice-président de la commission technique des arbitres a reçu près de 7,3 millions du FC Barcelone. Le fisc espagnol soupçonne également José Maria Enriquez Negreira de ne pas avoir déclaré l'intégralité des sommes touchées et d'avoir retiré 550 000 euros en espèces de son compte personnel et celui de sa société Dasnil 95 entre 2016 et 2019 afin de payer des personnes tierces, qui n'ont pas encore été identifiées.

Dans cette affaire, le Barça est lui suspecté d'avoir bénéficié de faveurs arbitrales grâce à cette collaboration. Le club blaugrana affirme pour sa part avoir payé l'ex-responsable de la commission d'arbitrage de la fédération espagnole de football (CTA) de 1994 à 2018 pour des rapports et des conseils liés à l'arbitrage mais se retrouve bel et bien accusé de corruption commerciale par la justice.

Laporta dénonce des attaques féroces pour salir le blason" du Barça

A l'instar de Gerard Piqué, le club catalan continue de nier tout manquement à la loi. Potentiellement cité à comparaître pour ses actions lors de son premier passage au Barça en 2003 et 2010 selon Sport, Joan Laporta a de son côté dénoncé les attaques infondées contre son l'entité blaugrana.

"Le sentiment d’être Barcelonais ne peut ni s’acheter ni se vendre, a martelé l'actuel président catalan ce lundi dans l’un des auditoriums du Camp Nou. Il y a eu des attaques féroces pour salir notre blason, qui n’ont rien à voir avec la réalité. Vous pouvez être sûr que le conseil d’administration que j’ai l’honneur de présider le défendra de toutes ses forces […] Ne pensez pas que je suis ému par faiblesse. Je suis ému parce que je veux vraiment affronter toutes les crapules qui salissent notre écusson. Ne laissez personne penser que c’est par faiblesse."