Barçagate: la raison du silence du Real dans l'affaire de corruption arbitrale qui touche son rival le Barça

Alors que l'affaire de corruption arbitrale touchant le Barça résonne fort en Espagne, et que les clubs de Liga se sont unis dans un communiqué pour exprimer leur inquiétude, le Real Madrid ne s'est pas joint au mouvement. Explications.

Le silence radio du Real Madrid, au moment où son plus grand rival est en pleine tourmente après la révélation de l'enquête sur les paiements frauduleux réalisés par le Barça au vice-président de la Commission technique des arbitres espagnole, interroge en Espagne. Alors que plusieurs clubs ont directement montré leur inquiétude, relayée dans un communiqué publié par la Liga, le géant madrilène n'a pas daigné commenter les déboires de l'équipe catalane, ni signer ce communiqué.

Le Real absent de la commission déléguée de la Liga

Pourtant, à première vue, le Real fait clairement partie de ceux qui peuvent s'estimer les plus lésés. À la lutte avec le Barça pour les principaux titres en Espagne, durant les presque deux décennies lors desquelles ces versements sont intervenus, "la Maison Blanche" a l'occasion de bousculer les Blaugranas, notamment sur le plan judiciaire. Alors pourquoi n'agit-elle pas?

Selon Marca, la raison est simple: le Real Madrid ne fait pas partie de la commission déléguée de la Liga qui a signé et rendue cette note publique, votée et partagée par 40 des 42 clubs professionnels espagnols. Sans pouvoir de vote, le club merengue ne s'est donc pas opposé à la manoeuvre, pour la simple raison qu'il ne le pouvait pas. La Liga et le Real entretiennent des relations très froides depuis longtemps, et les deux parties restent à bonne distance l'une de l'autre pour l'instant.

Toujours selon le quotidien espagnol, l'indignation est pourtant bel et bien réelle du côté du club madrilène, et toutes les nouvelles informations sortant dans la presse sont scrutées de près. Le Real entend défendre ses intérêts et ses dirigeants veulent que ce qu'il s'est passé pendant ces années douteuses entre José Maria Enriquez Negreira et le Barça soit tiré au clair.