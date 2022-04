Barcelone: Piqué préfère le derby contre l’Espanyol au Clasico contre le Real

Gerard Piqué, défenseur du FC Barcelone, confie prendre plus de plaisir lors d’un derby face à l’Espanyol que lors d’un clasico contre le Real Madrid. La rivalité et les taquineries ne sont pas les mêmes, selon lui.

La récente claque infligée par le Barça sur le terrain du Real Madrid (0-4) a ravivé quelques frissons dans l’esprit de Gerard Piqué, au cœur d’une saison compliquée. "Nous sommes de retour", avait lancé le joueur du Barça sur son compte Twitter après le match. S’il a toujours apprécié l’ivresse du Clasico (il en a disputé 39, six de moins que les recordmen Sergio Ramos et Lionel Messi), le défenseur de 35 ans estime que rien ne remplace un derby contre le rival de la ville, l’Espanyol Barcelone.

"C'est mieux que le sexe"

"Ça fait longtemps que j’ai autant d'argent que le budget de l'Espanyol, a-t-il lancé, ironiqué, sur la chaîne Youtube The Wild Project (2,7 millions d’abonnés). J'aime plus aller sur le terrain de l'Espanyol que sur celui de Madrid. Je suis heureux quand l'Espanyol monte en première division parce que je vais y aller pour jouer. J’aime aller là-bas, entrer sur le terrain, qu'ils te sifflent. Quand tu rigoles et qu’ils s’énervent encore plus. Il n'y a rien de tel au monde. Je dirais que c'est mieux que le sexe. J'en profite beaucoup plus que contre Madrid. C'est une rage contenue, un ressentiment d'années. Ceux de Madrid sont des gentlemen et des gens avec de la bienséance."

Le joueur passé à Manchester United au début de sa carrière est encore lié jusqu’en 2024 avec son club formateur. Il se réjouit du renouveau de l’équipe sous les ordres de Xavi mais confie ne plus prendre le même plaisir que lors de ses jeunes années.

"J'aimais plus le football comme sport quand j'étais petit que maintenant, confie-t-il. Avant, je le vivais comme un enfant qui avait la passion. Maintenant, vous avez beaucoup à offrir. Le football est en compétition avec beaucoup de choses. Enfant, nous ne faisions que consommer le football."