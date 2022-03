Barça: du nouveau pour la piste Erling Haaland

En annonçant son intention de ne pas vouloir faire de folies sur le marché des transferts, le président du Barça Joan Laporta a jeté un froid sur la piste Erling Haaland. Mais selon Sport, les Catalans étudient toujours le dossier, même s’ils sont conscients de ne pas pouvoir offrir plus que le Real Madrid et Manchester City.

Victime de plusieurs pépins physiques cette saison, Erling Haaland attire toujours autant sur le marché des transferts. Ayant de grandes chances de quitter l’été prochain le Borussia Dortmund, le buteur ne devrait pas avoir de difficultés à franchir un palier. Le FC Barcelone aimerait être cette nouvelle étape, mais plusieurs éléments rendent ce dossier complexe à finaliser.

Comme annoncé par Sport, les Catalans ne peuvent pas rivaliser avec les offres émises par Manchester City et le Real Madrid. Mais le média assure que le club a de nouveau contacté l'entourage du Norvégien pour poser une offre sur la table: 190 millions d'euros sur cinq ans pour le joueur et le paiement de la clause libératoire de 75 millions d'euros à Dortmund. De plus, le président Joan Laporta a annoncé à RAC 1 son intention de ne pas faire de folies: "Ils devront s’adapter aux niveaux des salaires de Barcelone et à une structure économique définie qui maintient la durabilité et l’équilibre du club."

Si le média catalan précise que l’entourage du norvégien lui conseille de choisir la meilleure offre sur le plan économique, les Barcelonais ont encore des raisons d’espérer une venue de celui qui compte 16 buts en Bundesliga.

Le projet sportif comme argument clé?

Depuis l’arrivée de Xavi sur le banc de touche, le Barça montre un visage bien plus intéressant sur le terrain. Un regain de forme confirmé avec une actuelle troisième place au classement et une victoire de prestige contre le Real Madrid (0-4) au Santiago Bernabeu. Autant d’éléments qui ont rassuré Haaland sur le projet sportif des Catalans. Sport rappelle aussi un entretien ayant eu lieu entre le buteur et Xavi il y a quelques semaines. L’occasion pour ce dernier de lui expliquer son futur rôle dans l’équipe.

Conscients de la difficulté de ce dossier, les dirigeants ont plusieurs plans de secours en tête. Les noms de Mohamed Salah (Liverpool) et Robert Lewandowski (Bayern Munich), tous les deux sous contrat jusqu’en 2023, sont ceux qui reviennent le plus.