Barcelone: Umtiti confirme avoir pleuré lors d’une réunion avec Laporta

Samuel Umtiti (27 ans) est sorti du silence dans une interview accordée à Mundo Deportivo dans laquelle il reconnait avoir eu une conversation émouvante avec le président Joan Laporta en début de saison.

Son nom a souvent été cité au cours de l’été. Mais Samuel Umtiti (27 ans) était resté discret sur sa situation compliquée avec le FC Barcelone. Il est sorti du silence, ce mardi dans une interview accordée à Mundo Deportivo dans laquelle il est notamment revenu sur sa réunion avec le président Joan Laporta en début de saison. L’échange était important à ses yeux alors qu’il a très peu joué la saison dernière (16 matchs) et qu’il était poussé vers la sortie par le club lors du mercato.

"Oui, nous avons parlé, explique l’international français. C’était une conversation très importante pour moi, j’avais besoin de parler et de clarifier les choses, que le président sache je suis bien, au top et que je veux aider le club. C’est la seule chose que je voulais dire."

Contrarié par de nombreuses blessures aux genoux depuis 2018, l’ancien Lyonnais a perdu sa place de titulaire. Mais il avait besoin de montrer qu’il était disponible. "J’ai dit au président que je m’entrainais fort, que j’étais bien. Il m’a vu bien, faire des bons matchs et m’a demandé de prouver. Il ne me connaissait pas et moi non plus, nous avons bien parlé entre hommes."

"Ses sujets dont je ne parle pas beaucoup et qui me tiennent à cœur"

La discussion à bâtons rompus a finalement accouché de quelques larmes. "Nous avons parlé de thèmes très durs et c’était très intense, poursuit-il. Est-ce que j’ai pleuré? Oui. Parce qu’il y a des sujets dont je ne parle pas beaucoup mais qui me tiennent à cœur."

Il regrette encore l’image tronquée véhiculée à son sujet dans les médias. "Oui, parce que depuis le premier jour, j’ai prouvé que je suis un travailleur, que j’aime ce club mais au final, tout a changé." Dans l’esprit de Ronald Koeman, tout cela ne suffit pas puisqu’il ne lui a pas offert une minute de jeu cette saison.