Barcelone: Xavi qualifie l’arbitrage de "honte" après le nul à Getafe

Exclu pendant le match, Xavi était toujours très remonté contre l’arbitrage après le match Getafe-Barça (0-0), dimanche.

Le Barça a vécu des débuts contrariés et tendus en Liga, dimanche sur le terrain de Getafe (0-0). Les Catalans ne digèrent pas la manière dont ils ont été arbitrés par Cesar Soto Grado, coupable à leurs yeux d’avoir été très indulgent face à l’agressivité adverse. Xavi, entraîneur du Barça, a aussi dénoncé sa décision de ne pas accorder un penalty à son équipe au bout du temps additionnel (90e+11) après une faute sur Ronald Araujo, finalement annulée par une main de Gavi, selon l’arbitre.

"Si nous vendons le produit LaLiga et que nous avons cela, cela n'aide personne…"

"Je ne vois aucune main nulle part, a-t-il lancé à l’issue de la rencontre. S'il n'y a pas de main claire, ne sifflez pas, c'est ce qu'ils nous ont dit. L'arbitre a inventé la main. C'est comme ça." L’entraîneur va plus loin et pointe ce genre d’arbitrage trop permissif comme l’une des raisons du désamour du public pour le championnat espagnol.

"L'arbitre est celui qui le permet, il n'y en a pas d'autre, a-t-il poursuivi. Vous autorisez trop. Si nous vendons le produit LaLiga et que nous avons cela, cela n'aide personne… C'est une accumulation de choses, ils les laissent jouer, ils sifflent contre nous… (…) C'est normal que les gens ne veuillent plus regarder de football. Cela n'a pas été un match, le produit d'aujourd'hui est une honte."

Il a d’ailleurs fait savoir son mécontentement à l’arbitre directement pendant le match, ce qui lui a valu d’être expulsé. "Je lui ai dit qu'ils leur autorisaient beaucoup de fautes mais pas à nous et c'est pour ça qu'il m'a expulsé, a-t-il ajouté sur DAZN. L'autre jour, nous avons eu une réunion avec les arbitres et comme premier changement dans le règlement, ils nous ont dit qu'ils allaient mieux comprendre les entraîneurs, parce que nous sommes tendus et qu'ils comprenaient que nous étions en en compétition. Ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais mon expulsion n'a pas d'importance." "Je n’ai pas aimé cette rencontre avec les arbitres et je n’ai pas aimé ce soir", a-t-il conclu en conférence de presse.