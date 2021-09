Officiellement présenté au Real, Camavinga déjà prêt à jouer et aidé par Benzema

Officiellement présenté ce mercredi par le Real Madrid, Eduardo Camavinga s'est exprimé pour la première fois en tant que Madrilène. Le milieu de terrain espère s'intégrer le plus rapidement possible en vue du Mondial, prévu dans 14 mois.

La nouvelle vie d'Eduardo Camavinga a officiellement débuté ce mercredi. Présenté en début d'après-midi à la presse par Florentino Pérez, l'international français, qui revient juste du rassemblement avec les Espoirs, est revenu sur son choix de signer pour le Real Madrid.

"Le premier facteur pour moi a été le plaisir de réaliser le rêve de jouer pour le Real Madrid, de jouer avec des footballeurs qui vont beaucoup m'apprendre. Comme je l'ai dit avant, c'est vrai que je suis jeune, j'ai peut-être besoin de temps pour m'adapter ou peut-être pas, il faudra le voir" a expliqué l'ancien Rennais en conférence de presse.

L'équipe de France toujours dans sa tête

Transféré en provenance de Rennes pour un montant avoisinant les 50 millions d'euros, le joueur de 18 ans espère s'intégrer vite, en gardant l'objectif de l'équipe de France dans un coin de sa tête.

"Évidemment, je vais essayer de jouer et de faire partie du groupe le plus rapidement possible. Avec ma famille, nous avons pensé à tout et cela est le meilleur moyen de se développer en tant que joueur et l'équipe de France viendra naturellement si elle me convoque", confie-t-il.

Le natif de Miconje (Angola) a également glissé un petit mot à l'attention de Karim Benzema, son coéquipier: "Benzema est une idole pour tous les Français, il se comporte très bien avec les jeunes. On le voit avec Vinicius. Il m'aide, car il est français, même si je parle un peu espagnol." Après son premier entraînement et alors que la concurrence s'annonce rude au milieu de terrain (Kroos, Modric, Valverde, Casemiro, Isco), Eduardo Camavinga assure qu'il est "prêt" à jouer dès dimanche.

Le Real Madrid, actuellement leader de la Liga, reçoit le Celta de Vigo à 21 heures, trois jours avant les grands débuts en Ligue des champions, où les hommes de Carlo Ancelotti se déplaceront à Giuseppe-Meazza pour y défier l'Inter. Placé dans un groupe abordable avec les Moldaves du Sheriff Tiraspol et le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid va partir à la conquête d'une 14e C1, quatre ans après le triplé historique sous la houlette de Zinedine Zidane.

