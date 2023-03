"Comment ce gamin peut n'avoir que 19 ans?'", Poyet raconte l'éclosion de Koundé à Bordeaux

Dans une interview donnée au quotidien catalan Sport, Gustavo Poyet, entraîneur des Girondins de Bordeaux en 2018, se rappelle bien de sa rencontre avec Jules Koundé. Maintenant au Barça, le défenseur français continue d’être couvert d’éloges par son ancien coach.

Il s’est imposé à Bordeaux à 19 ans, au FC Séville à 20 ans, et cette année au FC Barcelone et en équipe de France. Jules Koundé continue de monter parmi les défenseurs du football français, lui qui s’est révélé être un élément important partout où il est passé. Lancé dans le grand bain du football professionnel par Jocelyn Gourvennec en janvier 2018, le coach français a très vite été remplacé par Gustavo Poyet, le même mois, qui a pu constater des impressionnantes capacités de Koundé pour son jeune âge.

"J’avais déjà un peu analysé le jeu de Jules, mais je ne l’avais vu joué que trois matchs. Je l’ai vu contre Nantes (son troisième match en Ligue 1, ndlr), il a gagné et c’était spectaculaire. Puis est arrivé le lundi, premier entraînement, je le vois et je me dis: 'Ce jeu!'. Mardi, après le premier entraînement tactique, nous sommes rentrés chez mon assistant et nous nous sommes dit : ‘Comment ce gamin peut-il avoir seulement 19 ans?’", a témoigné Poyet lors d’une interview donnée au quotidien catalan ‘Sport’.

"A Bordeaux, je le faisais jouer défenseur central"

Aujourd’hui sélectionneur de la Grèce, l’Uruguayen continue de suivre l’un de ses anciens protégés. Poyet a dirigé entre janvier et août 2018 une vingtaine de matchs avec les Girondins (21 exactement), dont la quasi-totalité ont été joués avec Koundé titulaire en défense centrale. "A Bordeaux, je le faisais jouer en centrale parce que j’avais sur le côté Sabaly (Youssouf, défenseur du Bétis Séville) et la combinaison était parfaite", a expliqué le technicien.

Au-delà de ses capacités physiques et de ses qualités sur le terrain, l’ancien international uruguayen a aussi mis en avant la capacité mentale du joueur. "Il faut comprendre qu’il est très fort mentalement. Je l’ai eu à 19 ans, mais sa mentalité était celle d’un jeune de 25 ans avec 330 matchs en équipe première. C’est dans sa nature. C’est son caractère, c’est sa façon d’être, et cela donne au coach une tranquillité d’esprit extraordinaire."

A 24 ans, Jules Koundé continue d’enchaîner les matchs en sélection nationale, régulièrement positionné arrière-droit par Didier Deschamps à la place de Benjamin Pavard. Il reste l’un des éléments privilégiés de Xavi cette saison au Barça. Le Français a distribué cinq passes décisives en 28 matchs (toutes compétitions confondues), alternant à droite et dans l’axe de la défense. Son équipe est en bonne voie pour gagner le championnat espagnol cette année, avec huit points d’avance sur le Real Madrid, son dauphin.