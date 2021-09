Comment Messi avait essayé de quitter le Barça en 2020: la presse espagnole exhume le fameux "burofax"

Un an après l'épisode de son vrai-faux départ du Barça, qu'il finira pas quitter à l'été 2021, Mundo Deportivo a dévoilé ce dimanche le burofax, qui a tant fait parler et discourir la planète football.

Un an plus tard, Lionel Messi a fini par s’en aller, cette fois définitivement, rejoindre le PSG. Le souvenir de la Pulga, encore trop frais, hante les couloirs et les murs du Camp Nou. La blessure n’est pas complètement guérie, si bien que dans la région, on continue d’épiloguer sur l’épisode de son vrai-faux départ à l’été 2020, lorsque, par l’intermédiaire d’un burofax, le sextuple Ballon d’or argentin avait signifié aux services juridiques du club sa volonté de quitter le club, en s’appuyant sur une clause qui figurait jadis sur son contrat, du moins pensait-on.

Car il s’est avéré ensuite que le fameux délai imparti était finalement expiré. Lancé dans une guerre juridique avec son club de toujours, Lionel Messi avait fini par se résigner. Une première bataille était perdue. Mais il finirait par obtenir gain de cause.

Une grosse année s’est écoulée depuis cet épisode qui aura fait couler beaucoup d’encre, mais le fameux burofax a finalement atterri entre les mains de la presse catalane, qui en dévoile le contenu ce dimanche. Il se trouve que Messi a envoyé le burofax depuis l'adresse de son bureau, situé sur l'Avenida Diagonal à Barcelone, à l'attention de Bartomeu et à l'adresse des bureaux du club, Carrer Arístides Maillol, le 24 août à 18h19. Jusque-là rien à signaler, même si l’arrivée du burofax a été signalée plus tard dans la presse, le lendemain.

"Par la présente, et conformément aux dispositions de la clause 3.1 du contrat du 25 novembre 2017, j'exprime ma volonté de mettre fin à mon contrat de travail de footballeur professionnel avec effet au 30 août 2020", peut-on lire en préambule du document dévoilé par Mundo Deportivo. La clause 3.1 évoquée par le joueur est celle qui indiquait que le joueur pouvait partir, sans donner de motif valable, à la fin de la saison 2019-20 "avec une communication préalable au club faite avant le 10 juin 2020."

Le burofax de Lionel Messi au Barça dévoilé par Mundo Deportivo © @MundoDeportivo

Messi argumente en s'appuyant sur les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire

Lionel Messi a bien demandé à partir librement, comme l’autorisait le document, à l’issue de la saison 2019-2020. Mais il en a exprimé le souhait le 24 août seulement, soit deux mois et demi après la date limite du 10 juin. Par conséquent, l'intéressé s'est vu obliger d'argumenter en faisant allusion à la nature particulière de la saison, qui s'est achevée tardivement, au mois d’août, en raison de l'interruption causée par la pandémie de Covid-19.

"Je comprends que le délai du droit de résiliation unilatérale sans motif qui régit la clause susmentionnée doit être interprété conformément aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles la saison de football 2019-2020 s'est disputée, en raison du cas de force majeure découlant de la pandémie de Covid-19", soutient Lionel Messi, d'après le document dévoilé par Mundo Deportivo.

Messi poursuit en soutenant dans son burofax que, bien qu'il ait manqué le délai du 10 juin, sa demande est dans les temps étant donné que "du fait de cette situation exceptionnelle, la saison de compétition 2019-2020 s'est terminée hier, sans préjudice du fait que pour notre équipe, cette fin a eu lieu le 15 août, lorsque nous sommes rentrés à Barcelone après notre élimination de la Ligue des champions dans la nuit du 14 août". Leo fait allusion au 23 août comme étant le jour de la fin de la saison 19-20 car c'est ce jour-là que s'est jouée la finale de la Ligue des champions entre le Bayern et le PSG.

Dans le dernier paragraphe du burofax, Messi insiste sur le fait que sa demande de départ, alors qu'il lui reste encore un an de contrat, est justifiée : "Dans tous les cas, dans les 10 jours suivant la fin de la saison et respectant ainsi le délai convenu pour l'exercice de la clause 3. 1., conformément au contenu matériel de notre accord, qui doit être interprété en fonction des circonstances exceptionnelles de la saison 2019-2020, j'exerce mon droit de résiliation du contrat avec effet au 30 août 2020, avec les conséquences prévues dans la stipulation 3.1 susmentionnée. Sincèrement, Lionel Andrés Messi."