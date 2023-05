Comment Xavi a remis de l'ordre dans le vestiaire catalan à son arrivée au Barça

Sacré champion d'Espagne pour la 27e fois de son histoire, le Barça revit depuis l'arrivée de Xavi sur le banc des Catalans. L'ancienne légende du club a remis de l'ordre dans une maison désordonnée depuis six ans.

Le Barça retrouve le toit de l'Espagne. Dans l'attente d'un sacre national depuis 2019, les Blaugrana ont remporté leur 27e couronne dimanche en battant l'Espanyol. Un sacre dignement fêté dans les vestiaires et qui porte un nom: celui de Xavi. Si ce dernier a assuré qu'il n'était pas le seul artisan du titre, l'entraîneur a remis de l'ordre dans une maison désordonnée depuis six ans, comme l'explique The Athletic.

Depuis sa nomination en novembre 2021, l'ancien international espagnol a réinstauré des règles qui n'existaient plus selon Sergio Busquets. Il a notamment rétabli les amendes pour les joueurs en retard, les récidivistes étant punis de plus en plus sévèrement. L'entraîneur catalan a également exigé que tout le monde arrive au centre d'entraînement avec une heure et demie d'avance afin de pouvoir déjeuner ensemble.

14 points d'avance sur le Real

Une méthode qui a visiblement fonctionné, puisque le Barça a officialisé son titre à quatre journées de la fin de la Liga. Les Catalans comptent 14 points d'avance sur leur rival, qui se bat pour la deuxième place avec son voisin de l'Atlético. Les célébrations du titre lors du derby ont été perturbées par des supporters de l'Espanyol, qui ont pénétré sur la pelouse. Les joueurs ont finalement pu rejoindre les vestiaires sous l'escorte de la police pour reprendre leurs célébrations avec Joan Laporta.