Coupe du Roi: du public espéré pour les finales, début de polémique

Les finales 2020 et 2021 de la Coupe du Roi pourraient accueillir du public à Séville. Ce qui ne plait pas forcément en pleine crise sanitaire, notamment au Pays Basque, les deux finalistes de la première des deux rencontres étant issus de la région.

Cela n’a encore rien d’officiel, mais la Cadena Ser avance ses propres informations ce mercredi. Il pourrait y avoir du public à l’occasion de la finale de la Coupe du Roi ...2020, laquelle n'a toujours pas été jouée. Et qui opposera l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad le samedi 3 avril, au stade de la Cartuja, à Séville. C'est en tout la volonté des instances du football espagnol.

La capacité d’accueil serait fixée à 20-25% de la jauge maximale de l’enceinte andalouse, sachant que les supporters des deux équipes concernées n’auront pas l’autorisation de s’y rendre, pour éviter les déplacements entre régions. Reste que les réactions ne se sont pas faites attendre.

Le premier à afficher sa position a été le porte-parole du gouvernement basque, Bingen Zupiria, la colère des dirigeants basques se manifestant à travers ses déclarations: "Il ne semble pas que ce soit le meilleur moment pour inviter le public à assister à un match de football alors que nous demandons aux gens de ne pas s'agglomérer et de ne pas se réunir chez eux avec des groupes qui ne vivent pas ensemble au quotidien. Et alors que nous demandons à la population de prendre des mesures de protection extrêmes."

La finale de la Copa del Rey entre l'Athletic et la Real Sociedad se jouera le 3 avril, date à laquelle la fermeture du périmètre de toutes les communautés autonomes sera toujours en vigueur.

"Je suppose qu'il n'est pas nécessaire pour moi de rappeler à tous les citoyens basques et à tous les supporters de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao que le Pays basque sera fermé à ces dates et qu'il sera interdit d’en sortir, a indiqué le porte-parole du gouvernement basque. La situation sanitaire ne permet aucun déplacement de ce type et cela nous oblige à être très prudents lorsque nous sommes spectateurs de ce match et plus tard, lorsque nous voulons fêter le résultat."

De son côté, la Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé qu’elle se réunira ce jeudi avec la Real Sociedad et l'Athletic pour "rendre compte des aspects relatifs à la finale qui aura lieu au stade de La Cartuja à Séville le 3 avril". Selon As, l’instance délivrera aux clubs les informations données par la Cadena Ser, qui précise d'ailleurs que la finale 2021 de la compétition entre le Barça et l'Athletic Bilbao pourrait également accueillir du public, le 17 avril.