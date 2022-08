"Cruyff aurait eu honte": Marco van Basten se paie la gestion financière du Barça

De passage à la télévision néerlandaise, Marco van Basten a dénoncé le comportement du FC Barcelone lors de ce mercato estival. L'ancien buteur a aussi fustigé la préparation estivale de Manchester United.

Le FC Barcelone est la cible des critiques cet été. Le club catalan multiplie les recrues ces dernières semaines, provoquant l'étonnement de nombreux observateurs par rapport aux finances du club. Ancien du Real Madrid, Rafael van der Vaart a par exemple dénoncé la "mafia" que représente l'institution blaugrana, qui selon le Néerlandais recrute des joueurs sans l'argent nécessaire et en bloquent d'autres comme Frenkie de Jong.

Légende du football, Marco van Basten s'est aussi payé le FC Barcelone lors de l'émission Rondo, diffusée par Ziggo Sport. "Je pense que Johan Cruyff aurait eu honte de voir comment le Barça se comporte aujourd'hui", a lancé l'ancien buteur néerlandais. Le comportement du Barça "est en-dessous de ses standards" selon Marco van Basten.

Pour enregistrer plusieurs de ses recrues, le FC Barcelone a vendu une partie de ses droits télévisés ou de ses actifs, à l'image de Barça Studios. Seul Jules Koundé n'a pas encore été inscrit pour l'heure auprès de La Liga, mais les dirigeants espèrent bien récupérer l'argent nécessaire, par le biais de plusieurs départs, pour résoudre le problème voire ajouter de nouveaux joueurs.

Van Basten fustige aussi la préparation de Manchester United

L'ancien joueur de l'AC Milan a été interrogé aussi sur Manchester United, qui traverse une crise en ce début de saison. "Ce qui me semble étrange, c'est qu'ils font une sorte de tour du monde chaque année en guise de préparation. C'est mortel pour le groupe, a estimé Marco van Basten. C'est ridicule et idiot."

Cette année, Manchester United s'est rendu en Australie et en Thaïlande pour disputer des matchs amicaux et se préparer. Depuis le début de saison, les Red Devils ont perdu face à Brighton (2-1) et Brentford (4-0). "Ils devraient arrêter ces préparations, c'est très mauvais physiquement, a poursuivi le triple Ballon d'or. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner plus d'argent, mais c'est un non-sens."