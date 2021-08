Départ de Messi: Le grand craquage des réseaux sociaux

Mèmes, blagues, et même quelques analyses sérieuses. L'annonce par le FC Barcelone du départ de Lionel Messi a été l'occasion d'une grande vague créative sur les réseaux sociaux.

Bien sûr, il y a ceux qui ne s'en remettent pas, qui n'ont plus les mots. Mais pour beaucoup, l'annonce par le FC Barcelone que Lionel Messi, meilleur joueur de la planète et peut-ête de l'histoire ne serait plus un joueur du FC Barcelone après 21 ans au club pour une sombre histoire de salary cap et alors qu'un accord semblait être trouvé, a été l'occasion d'un grand délire créatif.

Tout le monde attends évidemment le tweet de Gérard Piqué.

Du côté du FC Barcelone, aucune réaction officielle (alors qu'Antoine Griezmann a twitté sur absolument toutes les médailles françaises depuis le début des Jeux) .

Evidemment, tout le monde à une pensée pour Sergio Agüero, grand pote de Messi et qui avait accepté une belle réduction de salaire pour le rejoindre après son contrat à Manchester City.

En France, on se prend déjà à rêver d'un Messi en Ligue 1.

Et même si Thierry Laurey n'est plus l'entraîneur de Strasbourg, la réputation du club est bien établie.

Chez les supporters du PSG, le possible départ de Kylian Mbappé passe tout de suite un peu mieux.

Du côté de Manchester City, autre prétendant assumé de Messi, le timing tombe mal: le club a annoncé ce jeudi, quelques minutes avant le communiqué du Barça, l'arrivée de Grealish pour plus de 100 millions, numéro 10 à la clé.

Et comme souvent ces dernières années, Arsenal prend une balle perdue.

