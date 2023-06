"Du chat à la légende", "des buts de musée"… le vibrant hommage des médias espagnols à Benzema

Karim Benzema va quitter le Real Madrid. Arrivé en 2009, l'attaquant français a tout gagné avec le club madrilène. Il est le joueur le plus titré du Real Madrid avec Marcelo. Après l'annonce de son départ, la presse espagnole commence à lui rendre hommage.

C'est officiel, Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 saisons et 25 titres remportés. L'attaquant français s'apprete à disputer son 648e et dernier match sous le maillot du Real Madrid. Un hommage est déjà prévu ce mardi à la Ciudad Real Madrid où KB9 sera présent en compagnie de Florentino Perez. Les médias commencent à saluer la longévité et la carrière de Karim Benzema.

"Une légende avec des buts de musée"

Le média madrilène, AS, reprend un extrait du communiqué en disant "Tu as gagné le droit de décider de ton futur". Un édito du mythique journaliste du média madrilène, Tomas Roncero, a été publié sur le site : "Karim s'en va, une légende avec des buts de musée." Le journaliste poursuit : "Tu as su te réinventer et sortir la lampe d'Aladin après le départ de Cristiano Ronaldo... Le but du Calderon qui doit aller au Louvre en dribblant toute la défense... Tu t'en vas comme le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, laissant derrière toi des légendes comme Raul, Di Stefano, Santillana ou Hugo Sanchez. Karim, tu seras toujours dans les Saints des madridistas. Bonne chance où que tu ailles. Allez Karim."

L'autre principal quotidien madrilène, Marca, qui avait annoncé que Benzema pouvait rester au Real Madrid propose un diaporama pour retracer la carrière de l'attaquant sous le maillot merengue. On y retrouve via des photos plusieurs moments forts : sa signature au Real Madrid en 2009, son premier but contre La Corogne, la talonnade magique de Guti, son action de grande classe au Calderon contre l'Atlético de Madrid, son premier et unique but en finale de Ligue des champions, son triplé lors de la Remontada contre le PSG, sa panenka contre Manchester City, sa passe décisive à Rodrygo et son but contre Manchester City, son triplé sur la pelouse de Barcelone en coupe d'Espagne ainsi que des photos avec tous ses titres remportés avec le maillot du Real Madrid.

"Du chat à la légende"

Le média catalan, Mundo Deportivo, retrace le parcours de Benzema au Real Madrid avec le titre "Del gato a leyenda" (du chat à la légende). Lorsqu'il était au club de 2010 à 2013, José Mourinho avait qualifié Benzema de chat.

L'ensemble de la presse espagnole voit plus loin que le départ de Karim Benzema. Selon AS, Marca et Mundo Deportivo, plusieurs questions s'ouvrent désormais : qui sera le capitaine et surtout qui pour remplacer Karim Benzema sur le front de l'attaque madrilène ?