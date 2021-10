Real Madrid: Benzema laissé au repos contre Elche

Ce samedi face à Elche (à 14h), le Real Madrid devra composer sans son homme fort Karim Benzema. Selon AS, Carlo Ancelotti a décidé de laisser l’attaquant se reposer. Surtout que le Français ne cesse d’enchaîner les matchs depuis le début de la saison.

Pour la première fois de la saison, Karim Benzema ne participera pas à un match du Real Madrid en championnat. Alors que les Madrilènes affronteront ce samedi Elche (à 14h), l’entraineur Carlo Ancelotti a décidé de ne pas convoquer le buteur dans le groupe.

Mais que les supporters du Real Madrid se rassurent, la cause principale n’est pas une blessure. D’après AS, cette décision serait une volonté de la part du coach italien de faire reposer son joueur, qui n’a pas cessé d’enchaîner les rencontres. L’ancien coach du PSG ne veut prendre aucun risque avec celui qui compte neuf buts en Liga, présent sur les terrains lors de dix matchs de championnat ces dernières semaines et titulaire en équipe de France.

Pour le remplacer sur le front de l’attaque, c’est Luka Jovic qui devrait être privilégié, au détriment de Mariano Diaz.

Ancelotti: "Il est comme le vin, il se bonifie avec le temps"

En conférence de presse il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti s’était montré très élogieux envers Benzema, en affirmant qu’il avait ses chances pour remporter le Ballon d’or: "Je pense que vu ce q’il fait et ce qu’il a fait, il doit être sur la liste de ceux qui peuvent le gagner. Karim a le temps de le gagner. Ce n’est pas sa dernière saison. Il est comme le vin, il se bonifie avec le temps." À voir comment les Madrilènes s’en sortiront sans leur meilleur joueur le temps d’une rencontre.