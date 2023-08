Espagne: sélectionnable avec le Maroc, Lamine Yamal bientôt convoqué chez les A à seulement 16 ans?

Lamine Yamal, 16 ans depuis peu, pourrait être appelé par Luis de la Fuente dans la prochaine liste de la Roja. La sélection ibérique souhaiterait bloquer le prodige du Barça, également sélectionnable par le Maroc et la Guinée équatoriale.

Et vous, vous faisiez quoi à 16 ans et un mois? Lamine Yamal, lui, pourrait bien être convoqué avec la sélection espagnole, croit savoir Mundo Deportivo.

La comète du FC Barcelone, qui vient tout juste d'intégrer la rotation catalane et ne compte que trois apparitions dans l'équipe entraînée par Xavi (une entrée en jeu en fin de saison dernière et une autre en début de cette saison, une première titularisation dimanche contre Cadix), devrait être la semaine prochaine la grande surprise de la liste de Luis Rubiales pour les deux matches de la Roja, contre la Géorgie (8 septembre) et Chypre (12 septembre).

Une absence à dessein de la liste des U18?

Cette convocation ultra-précoce s'expliquerait par la volonté espagnole de sécuriser l'avenir du fulgurant ailier, né en Catalogne et qui est également sélectionnable par le Maroc, pays de son père, et la Guinée équatoriale, pays de sa mère. Son absence dans la dernière liste des U18, dévoilée mardi par le sélectionneur de la catégorie José Lana, renforce un peu plus la possibilité de le voir propulser directement chez les A.

Déjà plus jeune joueur de l'histoire à évoluer avec la sélection U19 espagnole en octobre dernier, du haut de ses 15 ans, celui qui commence à être comparé à Lionel Messi pourrait battre un nouveau record de précocité.

Il les empile déjà avec le Barça: à 15 ans et 290 jours, Yamal était déjà devenu fin avril le plus plus jeune joueur catalan à disputer un match professionnel, depuis le 29 avril dernier face au Betis Séville (4-0), à 15 ans, 9 mois et 16 jours. Il est également le plus jeune titulaire en Liga ou encore le plus jeune champion de l’histoire du Championnat espagnol.