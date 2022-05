Getafe: considéré comme un "mauvais entraîneur" par son ancien président, Michel se défend

Licencié par Getafe en octobre dernier, l’ancien entraîneur de l’OM Michel répond aux critiques de son ex-président Miguel Torres qui l’a qualifié de "mauvais entraîneur". "J’attends un appel pour qu’il s’excuse", lâche-t-il.

"Il y avait une bonne équipe et un mauvais entraîneur". Miguel Torres n’a pas été tendre avec son ancien entraîneur Michel lors de son discours du dîner de fin de saison. Le président de Getafe a remplacé l’ancien coach de l’OM par Quique Sanchez Flores en octobre dernier pour une mission réussie: le maintien en Liga.

"Je ne suis pas non plus Guardiola, je suis comme tant d'autres"

Néanmoins, Michel souligne au micro de la Cadena Ser que "Getafe, avec un super entraîneur et des changements dans l'effectif, n'a pas réussi à battre ces mêmes équipes". En effet, l’entraîneur a été démis de ses fonctions après seulement huit matchs, dont sept revers puis un nul, contre des formations que les Azulones n’ont pas non plus renversés lors de la phase retour (il reste une dernière journée contre Elche).

Michel revient ensuite avec amertume sur les paroles virulentes de Torres. "Je n'ai jamais posé de problèmes à Getafe, je me sens mal à ce sujet, j'espère qu'au bout d'un moment, le président reconsidérera (sa déclaration) et j'attends un appel pour qu’il s’excuse, espère-t-il. Le président n'est pas un incompétent. Je ne suis pas non plus Guardiola, je suis comme tant d'autres (...). Je ne me serais jamais attendu à ce que le président dise cela."

"Je ne l'ai pas forcé à signer trois ans"

"Ce n’est pas une question d’argent mais de dignité, poursuit Michel au sujet de son limogeage. La lettre de licenciement m'a beaucoup dérangé, car évoquer un problème d'attitude, c'est ne pas me connaître. C’est pourquoi je pense que la personne qui l’a faite ne connaît pas le sport". Une décision d’autant plus surprenante pour lui car il pensait avoir "une bonne relation" avec son président qui aurait "plus de difficultés devant un micro que dans les bureaux".

"Je ne l’ai pas forcé à signer trois ans, ce sont eux qui m’ont parlé de projet", se défend-il aussi, rappelant que Torres l’a "signé trois fois: une fois où il a essayé et deux fois où il m'a embauché (après un premier passage entre 2009 et 2011, ndlr). Le premier qui a dit qu'il y avait une grande équipe, c'était moi". Sept mois après son départ, Getafe s’est officiellement maintenu dans l’élite dimanche dernier sous les ordres de Quique Sanches Flores. Pendant ce temps, Michel est toujours à la recherche d’un banc.