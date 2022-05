Séville: Koundé retrouve une jeune fan après un message sur Twitter

Après la rencontre de Liga ce mercredi entre le Séville FC et Majorque (0-0), Jules Koundé a posté un message sur ses réseaux sociaux pour retrouver une jeune supportrice, déçue de ne pas avoir récupéré le maillot du défenseur. L'international français a pris contact avec la famille pour lui offrir un exemplaire.

Difficile parfois pour un footballeur de contenter tous ses fans. Titulaire avec le Séville FC ce mercredi face à Majorque (0-0) lors de la 35e journée de Liga, Jules Koundé n'a pas eu l'occasion de donner son maillot à une fan, qui était venue avec une pancarte pour mettre toutes les chances de son côté afin de récupérer la précieuse tunique.

Néanmoins, l'affiche de la supportrice n'est pas passée inaperçue et Jules Koundé a rapidement posté un message sur ses réseaux sociaux pour retrouver la malheureuse: "Sevillistas, j'ai besoin que vous trouviez la petite fille qui porte la pancarte jaune, s'il vous plaît, j'ai un autre maillot pour elle. Merci d'avance".

En l'espace de quelques minutes, Jules Koundé a rapidement trouvé le contact de la famille pour réaliser sa bonne action: "Je suis en contact avec sa famille, merci à tous", a averti l'international français.

Pas la première fois que Koundé retrouve un fan

Ce n'est pas la première fois que l'ancien Bordelais prend soin de ses fans. En octobre dernier, lors de France-Belgique, Jules Koundé avait retrouvé un supporter qui s'était fait arracher le maillot qu'il lui avait remis par d'autres individus. "Il m’a demandé si j’allais bien, avait raconté le fan à RMC Sport. Il était très déçu de voir ce qu’il s’est passé dans le stade pour un simple maillot, c’est assez triste. Et ensuite il m’a dit 'ne t’en fais pas, je te garde le maillot pour la finale au chaud'. Il m’a passé le numéro du responsable sécurité de la FFF pour que je prenne contact avec, pour la suite des démarches. Le premier geste de Koundé, de donner son maillot, c’est magnifique, mais me recontacter derrière, c’est vraiment un beau geste. Et pour ça, je l’en remercie."

D'un point de vue sportif, Séville pointe à la quatrième place du classement, à un point de la troisième place occupée par l'Atlético de Madrid. Les deux équipes se retrouveront ce dimanche, sur le terrain des Colchoneros, pour un match décisif. Auteur d'une grosse saison (42 matchs), Koundé, lui, est dans le viseur de plusieurs clubs européens, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024.