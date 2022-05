Liga: Séville décroche le dernier billet pour la Ligue des champions

Le match nul (1-1) arraché en toute fin de match face à l'Atlético permet au FC Séville de décrocher sa qualification pour la Ligue des champions malgré la victoire du Betis dimanche, lors de la 37e journée de Liga.

En Espagne, l’identité du dernier membre du quatuor qualifié pour la prochaine C1 est connu. Si le Real Madrid, sacré champion fin avril, comme le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, étaient déjà assurés de jouer la phase de groupes de la Ligue des champions à l'automne, le suspense demeurait pour la quatrième place de Liga.

Le FC Séville semblait le mieux placé pour valider cet ultime billet sur la pelouse du Wanda Metropolitano qui faisait ses adieux à Luis Suarez dimanche soir. Longtemps menés, les Andalous auraient pu trébucher, mais Youssouf En-Neysri a douché les espoirs du Betis en fin de match (1-1, 85e).

C'est tranché pour la C1 et la Ligue Europa

Le voisin sévillan, qui recevait le mal-classé Grenade dans le même temps, l’a emporté assez largement (2-0). Et si la différence de buts permettait de départager les égalités, les coéquipiers de Nabil Fekir auraient eu toutes les raisons d'espérer avant la dernière journée du championnat d’Espagne, d'autant plus que leur différence de buts était identique à celle des Rojiblancos (+22). Sauf qu'en Espagne, ce sont les points pris lors des confrontations directes qui priment sur le reste. Et à ce petit jeu, il n'y a pas photo puisque le FC Séville s'est imposé à deux reprises (2-1 ; 2-0) en autant de confrontations cette saison. C'est donc le FC Séville qui décroche sa qualification en Ligue des champions.

Qui pour accompagner le Betis en Ligue Europa la saison prochaine ? La 37e journée a permis de départager la Real Sociedad et Villarreal, deux équipes qui se rencontraient dans un match aux allures de finale. Le club de Saint-Sébastien a triomphé sur le fil (2-1) des hommes d’Unai Emery, accentuant son avance sur le Sous-Marin jaune, qui accuse désormais un retard de six points. Un écart qui lui sera impossible à combler d’ici à la fin du championnat d’Espagne.

Le Real Madrid, remanié pour l'occasion, a été tenu en échec (1-1) chez le 17e Cadix, à la lutte pour le maintien. Premier non-relégable avant cette journée, Cadix est doublé par Majorque, qui possède le même nombre de points mais se situe hors de la zone rouge au bénéfice des confrontations directes. Il faudra donc attendre la dernière journée pour savoir lequel de ces deux clubs descendra, au même titre qu'Alavés, relégué en deuxième division. Le club basque devait l’emporter pour conserver une chance de se sauver. Las, Alavés a été défait sur la pelouse de Levante (3-1) et accompagne donc son bourreau à l’étage inférieur.