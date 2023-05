Insultes racistes contre Vinicius: "Je ne suis pas un imbécile", la tribune d'un journaliste, qui déplore l'attitude du Brésilien

Dans une tribune à Superdeporte ce mercredi, le journaliste espagnol Andrés Garcia est revenu sur son échange avec Vinicius à l'issue de la rencontre dimanche entre Valence et le Real Madrid, où le joueur brésilien l'a jugé "imbécile" en raison d'une question. Si le journaliste "condamne" le racisme, il explique aussi pourquoi selon lui une grande partie du football espagnol n'apprécie pas l'international auriverde.

La scène s'est déroulée dimanche soir après le match polémique entre Valence et le Real Madrid. Expulsé en fin de partie après une altercation avec des joueurs adverses, Vinicius s'est emporté après avoir été victime d'insultes racistes de la part de supporters du stade de Mestalla. Au moment de quitter le terrain, l'attaquant a effectué un geste avec sa main pour dire "Segunda" soit pour signifier que la deuxième division attendait Valence, qui n'a que deux points d'avance sur la zone rouge à trois journées du terme.

"Je ne suis pas un imbécile"

En zone mixte, un journaliste a demandé au Brésilien s'il comptait s'excuser pour ce geste. "Es-tu imbécile?", a répondu Vinicius. Ce mercredi, Andrés Garcia, qui a posé cette question au joueur, s'est expliqué auprès de Superdeporte dans un article intitulé: "Je ne suis pas imbécile Vinicius."

"Je ne suis qu'un journaliste qui t'a posé une question et à laquelle tu as répondu par une insulte, a déploré Andrés Garcia. Le geste vous trahit. Comme celui de la 'Segunda'. Comme tant d'autres. Je ne suis pas un imbécile. Pas plus que les supporters valenciens. Pas plus que la majorité des stades et des supporters de première division qui vous connaissent depuis longtemps. Cela n'a pas de sens."

Mardi soir, la commission des compétitions de la fédération espagnole (RFEF) a décidé d'annuler le carton rouge infligé à Vinicius en raison du contexte. La tribune Mario-Kempes, d'où provenaient les injures racistes, sera aussi fermée pour les cinq prochains matchs de Valence, à cheval entre la saison actuelle et la prochaine. Une amende de 45.000 euros a également été donnée.

"Nous condamnons tous le racisme"

Valence a réagi après ces décisions en regrettant "une sanction injuste". "Une bonne partie du football espagnol et vos propres collègues ne vous aiment pas, assure lui le journaliste en parlant de Vinicius. Mais pas parce que vous êtes noir. Ils ne vous aiment pas parce que vous provoquez, manquez de respect et rabaissez tout ce qui ne s'appelle pas Real Madrid. Vous vous moquez d'eux. Comme vous vous moquez de moi."

Vinicius a indiqué avoir été insulté de "singe" par plusieurs supporters. "Il ne suffit pas d'utiliser le racisme comme bouclier, poursuit encore le journaliste dans sa tribune. Il ne faut pas tromper. Dans cette équipe, même si vous et votre entourage n'y croyez pas, nous sommes tous avec vous. Nous condamnons tous le racisme. Nous applaudissons tous à l'identification et à la punition de ceux qui vous ont insulté à cause de votre couleur de peau. Nous voulons tous que ces gens-là, pour ainsi dire, quittent Mestalla à vie. Ne vous méprenez pas, Vinícius. Ne mélangez pas tout. Ne nous prenez pas pour des imbéciles."

De son côté, Vinicius pourra donc jouer dès mercredi (19h30) en Liga, dans un match à domicile contre le Rayo Vallecano. En cette fin de saison, le Real Madrid n'aura plus qu'un déplacement, sur la pelouse du FC Séville le 27 mai prochain. En attendant, le football espagnol se déchire autour de cette affaire de racisme, à l'image de Javier Tebas qui a dit qu'il s'agissait d'un "sujet ponctuel", se faisant reprendre de volée par le président de la Fédération espagnole.