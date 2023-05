EN DIRECT - Football européen: Ca chauffe entre Tebas et Vinicius après les incidents racistes de Valence-Real

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a condamné lundi les insultes proférées contre Vinicius pendant le match de championnat d'Espagne dimanche à Valence, et a exigé des mesures contre "le fascisme et le racisme" dans les stades.



"Il a été attaqué. On l'a traité de singe", s'est indigné Lula pendant une conférence de presse à Hiroshima (Japon), à l'issue d'un sommet du G7 auquel il avait été invité. "Il n'est pas possible, en plein XXIème siècle, d'avoir des préjugés raciaux aussi forts dans autant de stades de football", a-t-il ajouté en exprimant sa "solidarité" à l'égard de l'attaquant brésilien.



"Il est injuste qu'un pauvre garçon qui a si bien réussi dans la vie, qui est peut-être en passe de devenir le meilleur joueur du monde - il est certainement le meilleur du Real Madrid - se fasse insulter dans tous les stades où il joue", a poursuivi Lula.



Lula a demandé à la FIFA et à la Liga espagnole de prendre des "mesures sérieuses". "Nous ne pouvons pas permettre que le fascisme et le racisme s'installent dans les stades de football", a-t-il déclaré.