Le Barça va mieux mais n'a toujours pas le budget pour faire revenir Messi, assure un dirigeant

Lors d’une interview accordée ce mercredi à Radio Catalunya, Eduard Romeu, le vice-président du FC Barcelone, en charge du secteur économique, a répondu à une question sur le possible retour de Lionel Messi. Tout en se montrant rassurant sur la situation financière du club catalan.

C’est le grand rêve des habitués du Camp Nou. Beaucoup d’entre eux aimeraient revoir Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone avant la fin de sa carrière. Mais la perspective semble aujourd’hui très incertaine. Eduard Romeu l’a rappelé ce mercredi lors d’une interview accordée à Catalunya Radio. Interrogé à ce sujet, le vice-président du Barça, en charge du secteur économique, s’est montré très clair. Sans toutefois fermer la porte au come-back de la star du PSG, âgée de 35 ans et sous contrat jusqu'en juin prochain (avec une année en option).

"S’il (Lionel Messi) revenait, ce serait gratuitement. De cette manière, ce serait possible en ce qui me concerne, même si je n’ai pas encore préparé le prochain budget, a déclaré le dirigeant, avant de rassurer sur la situation financière de l’entité blaugrana. C'est important d'avoir retrouvé l’espoir, c'est la première chose qu'on recherchait, le retour d’un cercle vertueux. Il faut être performant au niveau sportif pour pouvoir retrouver l'espoir et les succès, en même temps que la performance économique."

"Le club n’est toujours pas en bonne santé"

Romeu rappelle comment le Barça a repensé sa manière de rémunérer ses joueurs ces derniers mois: "Nous avons complètement changé la structure des salaires. Nous avions des joueurs avec des contrats hors marché et un effectif déjà important. Maintenant, nous avons des joueurs avec des projections sur les années à venir, avec des contrats au niveau du marché. Le tout en préservant le style Barça, avec l'épine dorsale de la Masia."

Malgré ces efforts, les comptes du Barça restent fragiles, en raison notamment d’une masse salariale toujours très élevée. "D'un point de vue économique, on peut dire qu’on a sauvé le Barça, mais le club n’est toujours pas en bonne santé, résumé Eduard Romeu. Aujourd’hui, nous avons besoin de beaucoup d'austérité et de rigueur. Il reste beaucoup de travail à faire (…) Nous devons travailler pour augmenter nos revenus qui, avec la maîtrise des dépenses, nous aideront à payer la dette. C’est l'objectif principal." Le vice-président espère que le club catalan parviendra à retrouver une bonne santé économique "au cours des cinq prochaines années". Avec l’objectif d’atteindre un certain équilibre lors de la saison 2024-2025.