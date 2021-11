Le Real Madrid très inquiet du "calendrier infernal" qui l’attend

Le Real Madrid s’apprête à vivre une période particulièrement intense jusqu’à la mi-décembre. Le club merengue va disputer six matchs en trois semaines, avec des affiches décisives, aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions. De quoi faire naître une certaine appréhension au sein de la Maison Blanche.

Pour prendre un peu de repos, il va falloir patienter. Le Real Madrid s’apprête à traverser une période particulièrement chargée au sortir de la trêve internationale. Le club merengue va disputer six matchs en trois semaines. Avec plusieurs affiches déjà décisives, aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions. Les joueurs de Carlo Ancelotti vont entamer leur marathon sur la pelouse de Grenade, dimanche, lors de la 14e journée du championnat (16h15).

Avant d’affronter leurs trois principaux rivaux pour le titre: Le FC Séville (28 novembre à Bernabeu), la Real Sociedad (4 novembre à Anoeta) et l’Atlético de Madrid (le week-end du 12 décembre à Bernabeu). Le tout entrecoupé par un déplacement chez les Moldaves du Sheriff Tiraspol (24 novembre) et un choc contre l’Inter (7 décembre) en Ligue des champions.

Éviter à tout prix les blessures

Un programme extrêmement copieux à l’heure où le Real occupe la 2e place de Liga et n’a pas encore validé sa qualification en 8es de finale de la C1. Dans ce contexte, aucune rencontre ne peut être négligé. Et c’est bien le problème pour Ancelotti. Le coach italien va devoir prendre les bonnes décisions pour permettre à son équipe de franchir cette période sans encombre. Durant la trêve, l’entraîneur de 62 ans a d'ailleurs travaillé avec ses adjoints afin d’aménager les séances à venir.

Vu le peu de temps disponible entre les matchs, la priorité sera d’aider les joueurs à récupérer afin d’éviter au maximum les blessures. Les charges de travail seront allégées en conséquence et un turn-over va logiquement être mis en place en fonction des adversaires. La Maison Blanche espère récupérer prochainement Federico Valverde, Mariano Diaz et Rodrygo afin de densifier l’effectif à disposition. En attendant, Marca assure que la situation fait naître des craintes au sein du Real Madrid. Le journal espagnol parle de "trois semaines infernales" et cite un membre du club qui appréhende "un calendrier dévastateur".