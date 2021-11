Les chiffres accablants des blessures au Barça, qui entraîneraient des tensions dans le vestiaire

Le FC Barcelone doit faire face à une véritable hécatombe cette saison. Quinze joueurs sont déjà passés par l’infirmerie depuis l’été dernier. Ils sont actuellement onze à être indisponibles. De quoi créer un certain malaise au sein du club blaugrana, où Xavi est attendu pour stopper l’hémorragie.

Une équipe entière sur le flanc. L’infirmerie du FC Barcelone est totalement saturée à l’aube de la trêve internationale. Trois nouveaux joueurs ont rejoint les rangs des blessés ce week-end. Nico Gonzalez, touché à l’adducteur, Eric Garcia, qui souffre de la jambe droite et Ansu Fati, victime d’un problème à la cuisse gauche, sont tombés lors du match nul sur la pelouse du Celta Vigo, samedi en Liga (3-3).

Vingt blessures depuis le début de la saison

L’attaquant de 19 ans, devrait même être absent plusieurs semaines. De quoi créer un certain malaise en Catalogne, à l’heure où onze éléments sont indisponibles. Dont sept pour des soucis musculaires: Pedri, Dembélé, Sergi Roberto, Piqué, Nico, Garcia et Ansu Fati. Des forfaits qui s’ajoutent à ceux de Neto (grippe), Sergio Agüero (problèmes cardiaques), Martin Braithwaite (genou) et Sergino Dest (pubalgie).

Une véritable hécatombe, qui confirme la tendance des derniers mois. Depuis cet été, quinze joueurs du Barça sont passés par l’infirmerie (sur un total de vingt blessures, dont quatorze musculaires). Soit un cumul de 83 matchs manqués. Ça fait beaucoup. Trop pour certains. Selon Esport3, la multitude de blessures serait à l’origine de tensions entre une partie du vestiaire et le staff médical. Ce sujet aurait également créé de vifs débats avec les anciens adjoints de Ronald Koeman. La pré-saison mais aussi le travail au quotidien seraient au centre des critiques.

Xavi souhaiterait apporter du changement

A l’heure de débarquer sur le banc du Camp Nou, Xavi en ferait un de ses dossiers prioritaires. Le nouveau coach du Barça en aurait déjà parlé avec Mateau Alemany, le directeur du football. Les deux hommes souhaiteraient améliorer rapidement la situation. En procédant à quelques changements. Xavi aurait l’intention de faire revenir Ricard Pruna, l’ancien responsable historique de la cellule médicale (qui a travaillé durant vingt-cinq ans au club), actuellement en poste à Dubaï.

La trêve internationale devrait permettre d’avancer sur ce sujet sensible, à l’heure où l’équipe blaugrana occupe la neuvième place du classement, avec dix poins de retard sur le Real Madrid. En attendant, Xavi sait déjà qu’il disposera d’un effectif restreint pour ses grands débuts face à l’Espanyol Barcelone, le 20 novembre.