Liga: l’Atlético subit une remontada à Valence malgré un superbe but de Griezmann

Antoine Griezmann n’a pu empêcher l’Atlético de Madrid de concéder un nul à Valence (3-3) ce dimanche lors de la 13e journée de Liga. En grande forme, le Français a cru délivrer les Colchoneros mais les Valenciens ont remonté deux buts de retard dans les derniers instants.

En attendant le bouillant derby andalou entre le Betis et le FC Séville, un club madrilène trône en tête de la Liga. Porté par Karim Bezema, le Real reste leader du championnat. Ce dimanche, l’Atlético aurait pu revenir à deux points de son rival merengue mais a finalement concédé le nul à Valence (3-3) lors de la 13e journée de la saison.

Une contre-performance malgré la grosse prestation de son attaquant français. De retour dans le onze des Colchoneros après avoir manqué le duel européen perdu contre Liverpool, Antoine Griezmann a brillé sur la pelouse de Mestalla.

D’une frappe lumineuse en lucarne, après une jolie percée en solitaire, le champion du monde 2018 a permis aux Madrilènes de prendre les devants pendant la seconde période et de tourner à deux buts à un. Revenu en fin de mercato au sein du groupe de Diego Simeone, l’attaquant de 30 ans marqué son deuxième but en championnat.

Suarez en grande forme

Avant le coup de canon (ou coup de génie, c’est selon) de "Grizou", un autre ancien du Barça s’est illustré de ce match entre l’Atlético et Valence. Bien servi par Angel Correa, Luis Suarez a inscrit sa septième réalisation en douze apparitions en Liga d’un subtil intérieur. Si un but contre son camp de Stefan Savic a brièvement fait douter les Colchoneros, Antoine Griezmann puis Luis Suarez ont rapidement relancé leur équipe.

Presque aussitôt après le deuxième but madrilène marqué par le Tricolore, Luis Suarez a offert sur un plateau celui du break à Sime Vrsaljko. Au terme d’une action confuse, l’Uruguayen s’est bien battu dans les six mètres et a dévié le ballon vers son coéquipier. Plus prompt que le défenseur valencien, le latéral croate a donné deux buts d’avance à l’Atlético après vérification à la vidéo pour une suspicion de hors-jeu.

Madrid s’écroule dans le final

Deux buts qui ont bien failli permettre au club madrilène de s’emparer provisoirement de la deuxième place de la Liga. A l’image du Barça, victime d’une remontada à Vigo samedi (3-3), les Colchoneros ont craqué dans les dernières minutes. Malgré deux buts d’avance à la 90e minute, l’équipe entraînée par Diego Simeone s’est écroulée sur un doublé de Hugo Duro.

Le jeune attaquant de Valence (21 ans) a d’abord réduit l’écart à la 92e avant d’égaliser sur l’ultime corner du match quatre minutes plus tard. En arrachant ce nul à la dernière seconde, Valence conserve sa place dans la première moitié de tableau de la Liga. Dixièmes, les protégés de Jose Bordalas peuvent encore rêver de lutter pour les places européennes.

Du côté de l’Atlético, troisième nul lors des quatre derniers matchs de championnat fait mal au tête. Quatrièmes du classement avec quatre longueurs de retard sur le Real, les Colchoneros pourraient même être éjecté du top 4 en cas de victoire du Betis dans le derby de Séville.

>> La Liga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports