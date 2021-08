Les chiffres de Messi au Barça: des titres, des buts et des records à la pelle

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi soir le départ de son attaquant vedette Lionel Messi. En 21 années passées en Catalogne, le petit Argentin est devenu le meilleur joueur de l'histoire du club, et probablement du monde.

Si l'on devait paraphraser Zlatan Ibrahimovic, on pourrait dire que Lionel Messi est arrivé à Barcelone comme un enfant, et qu'il va en repartir comme un dieu. Ou presque. Lorsqu'il a débarqué en Catalogne à l'été 2000, le futur chouchou du Camp Nou n'était qu'un petit footballeur de 13 ans certes talentueux, mais perturbé par des problèmes de croissance. En deux décennies, il y est devenu le meilleur joueur de l'histoire du club, sans doute le meilleur joueur de l'histoire du championnat d'Espagne et, probablement, le meilleur joueur du monde.

Alors que le Barça a annoncé ce jeudi soir le départ de l'icône locale, le prodige de Rosario va laisser derrière lui un vide immense, à la hauteur de ses accomplissements sous le maillot blaugrana.

35 titres, et un sextuplé en 2009

D'un point de vue palmarès, Messi au FC Barcelone, c'est tout simplement 35 titres: 10 en Liga (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), sept en Coupe du Roi (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021), huit en Supercoupe d'Espagne (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018), quatre en Ligue des champions (2006, 2009, 2011, 2015), trois en Supercoupe d'Europe (2009, 2011, 2015), et trois en Coupe du monde des clubs (2009, 2011, 2015).

Dans cette folle moisson de trophées, on se souviendra notamment de l'incroyable sextuplé de 2009, à l'époque de l'irrésistible Barça de Pep Guardiola, où Messi, Xavi, Iniesta et les autres faisaient danser leurs adversaires un par un.

Un record de matchs disputés, et de buts marqués

Au niveau des statistiques, la "Pulga" aura joué en tout 778 matchs officiels avec le FC Barcelone, marqué 672 buts, et délivré plus de 300 passes décisives. C'est un record dans chaque catégorie, et il y en a bien d'autres...

Leo Messi est avec le Barça le meilleur buteur de l'histoire de la Liga (474 unités en 520 rencontres), le meilleur buteur sur une seule saison de championnat, avec son incroyable exercice 2011-2012 à 50 unités, ou encore le meilleur buteur sur une année civile toutes compétitions confondues (91 buts en 2012). Bref, Messi est un monstre.

Six Ballons d'or, et peut-être bientôt un septième

Ses sacres et ses exploits lui ont évidemment valu de nombreuses récompenses individuelles. Huit fois Pichichi (meilleur buteur de la Liga), six fois Soulier d'or européen, deux fois meilleur joueur d'Europe selon l'UEFA, Messi est surtout le seul footballeur de l'histoire à avoir reçu six fois le Ballon d'or, un de plus que son éternel rival Cristiano Ronaldo, d'abord en 2009, puis en 2010, en 2011, en 2012, en 2015 et en 2019.

Vu sa dernière saison, vu sa victoire estivale en Copa America, il se pourrait bien qu'en décembre prochain, l'Argentin soit couronné une septième fois. Mais ça ne sera plus en tant que joueur du Barça.