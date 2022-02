Liga: accroché par Villarreal avant le PSG, le Real ne convainc toujours pas sans Benzema

A trois jours d'affronter le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Real a livré une prestation mitigée contre Villarreal (0-0) et a souffert de l'absence de Karim Benzema au coup d'envoi.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L’absence de Karim Benzema a encore pesé de tout son poids sur le Real Madrid, tenu en échec (0-0) sur la pelouse de Villarreal, ce samedi en Liga. Orphelin de son maître à jouer à trois jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le Real Madrid a longtemps souffert dans son expression collective, et produit 45 premières minutes de très mauvaise qualité.

Outrageusement dominé en territoire hostile en première période, le Real a offert quantité de munitions à Villarreal, qui a fait le siège de la surface madrilène pendant vingt minutes, profitant des ballons rendus dans des zones dangereuses et des trop nombreuses approximations techniques pour créer du jeu et multiplier les situations. Sauvé par son poteau (18e), Courtois a préservé son but d’un très bel arrêt devant Gareth Bale avant la pause (38e).

Mis à contribution dans le premier acte, le gardien belge a été plutôt spectateur de la rencontre en seconde période, passant la main à son homologue adverse, Rulli (58e, 64e), à la faveur d’une baisse de régime - physique ? - des joueurs de Villarreal. Cinquième de Liga, Villarreal s’est mis à commettre des erreurs à son tour, à perdre des ballons bêtement, et surtout à laisser davantage d’espaces à exploiter pour le virevoltant Vinicius.

Aurier miraculé

Obligé d’en faire beaucoup - parfois trop - sans le Français Karim Benzema, le Brésilien s’est démené sur le front de l’attaque, mais il a cruellement manqué d’un relais technique pour enchaîner sur certaines séquences. Plus à l’aise en contre, le Real Madrid s’est rassuré collectivement avec plusieurs séquences de possession souvent stériles où il a assiégé la surface adverse sans parvenir à contourner la défense de Villarreal.

Frustré par le gardien de Villarreal en première période, Gareth Bale a encore vu le portier adverse dévier une très belle frappe du bout des gants sur la transversale (56e). Entré en jeu à la place du Gallois, Luka Jovic a eu la balle de match au bout du pied. Le lob inspiré du Serbe a toutefois heurté la barre. Puis Serge Aurier a sauvé les siens sur sa ligne, repoussant la tentative de Nacho (90e+2) de façon un peu miraculeuse.

Malmené, le Real a présenté un visage bien terne en première période, avant de retrouver des couleurs au retour des vestiaires. Mais pas tout son éclat, loin de là. Peu séduisant contre Rennes, le PSG a certainement engrangé des informations. Auteur d'une prestation très moyenne, son adversaire ne se présentera pas, lui non plus, dans les meilleures dispositions au Parc des Princes, mardi prochain (21h en direct sur RMC Sport 1).