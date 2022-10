"Les portes sont ouvertes pour Messi": l'appel d'un dirigeant du Barça pour le retour de l'Argentin

Eduard Romeu, vice-président économique du FC Barcelone, a lancé un nouvel appel du pied à Lionel Messi pour un retour au club, ce jeudi lors de la présentation de la clôture de l'exercice 2021-2022 et du budget 2022-2023 aux socios du club.

Lionel Messi (35 ans) de retour au Barça? L’idée n’a jamais quitté l’esprit des socios et des dirigeants depuis le jour où l’Argentin a quitté son équipe de toujours pour le PSG à l’été 2021. Ce jeudi, un haut-responsable du club catalan a remis une pièce dans la machine en adressant un nouvel appel du pied à l’Argentin.

Eduard Romeu, vice-président économique du FC Barcelone, n’a pas échappé à la question lors de la présentation de la clôture de l'exercice 2021/22 et du budget 2022/23 aux socios du club. Et il leur a adressé un message d’espoir. "Comme quand il jouait, il maîtrise le ballon (le timing, ndlr), a-t-il confié. C'est un sujet pour la direction sportive. S'il y réfléchit, nous nous mettrons au travail. Mais oui, c'est un atout pour le Barça et les portes du club lui sont ouvertes."

Des négociations pour une prolongation au PSG?

Messi est actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec Paris. Le PSG a déjà savoir qu’il souhaitait étendre ce bail mais les négociations n’ont pas encore débuté. Rien ne devrait évoluer avant la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) que le septuple Ballon d’or rêve enfin d’accrocher à son palmarès avec l’Argentine.

L’été dernier, Joan Laporta, président du Barça, avait aussi espéré que "le chapitre Messi n’était pas terminé". Certains échos évoquent déjà la possibilité d’un retour au club en 2023 mais selon TyC Sports, l’entourage du joueur assure qu’il n’existe "aucun contact" à ce sujet avec le club catalan.

En attendant, Lionel Messi a retrouvé sa joie de jouer et son efficacité avec le PSG. Mercredi, il a inscrit son huitième but de la saison (pour huit passes décisives) lors du match nul sur le terrain du Benfica Lisbonne (1-1) en Ligue des champions. Le Barça, de son côté, lui prépare une statue... pour mieux l'accueillir en légende vivante en cas de potentiel retour?