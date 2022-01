Liga: avec un doublé contre Valence, Benzema dépasse la barre des 300 buts avec le Real

Porté par Karim Benzema, auteur de ses 300e et 301e buts avec le Real Madrid, le club madrilène a corrigé Valence (4-1) et prend provisoirement huit points d'avance sur le FC Séville, qui reçoit Getafe dimanche.

Longtemps critiqué pour son manque de buts avec le Real Madrid, le Français Karim Benzema a depuis bien longtemps fait oublier cette période de sa carrière. Bien plus qu’un simple attaquant, celui qui se définit comme un neuf et demi est devenu un créateur et un buteur hors pair, une légende de son club.

Auteur d’un doublé à la fin du temps réglementaire, Benzema a atteint la barre des 301 buts marqués sous le maillot du Real Madrid samedi soir. Il avait d’abord transformé un penalty à la 43e minute. Le Real Madrid a surclassé le FC Valence lors de la 20e journée de Liga (4-1) et consolide ainsi sa place de leader, huit points devant le Séville FC (2e, 41 points), qui reçoit Getafe dimanche (16h15).

Bien parti pour finir "Pichichi"

Quatrième meilleur buteur de l'histoire du club, l'avant-centre international français n'est plus qu'à sept réalisations de la légende Alfredo di Stéfano (308 buts). Les deux premières places sont occupées par Raul (323 buts) et la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, désormais à Manchester United, qui trône sur ce classement avec un total de 451 buts. Le premier but de "KB9" au Real remonte au 29 septembre 2009, lors de la troisième journée de Liga contre Jerez, quand le Français venait tout juste de débarquer à la capitale espagnole en provenance de l'Olympique lyonnais.

Cette saison, Benzema cumule 21 buts et douze passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues, loin devant les douze buts de Vinicius ou les sept de Marco Asensio, les deux autres meilleurs buteurs du Real cette saison derrière lui. Le meilleur buteur actuel de Liga (seize buts en vingt matchs) est en course pour glaner son premier trophée de "Pichichi" en Espagne, après celui remporté en 2007-2008 en Ligue 1 avec Lyon (avec vingt buts en L1 et 31 toutes compétitions confondues cette saison-là). Son meilleur total en Liga date de la saison 2015-2016, lors de laquelle le Français avait atteint la barre des 24 buts.