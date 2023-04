Real Madrid: Ancelotti salue "une excellente condition physique" de Benzema après son triplé express

Auteur d’un triplé en sept minutes face à Valladolid, Karim Benzema a largement contribué au succès du Real Madrid face à Valladolid au Santiago-Bernabeu (6-0). À l’issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a loué son buteur pour son "excellente condition physique".

Malgré de nombreuses blessures cette saison, Karim Benzema continue de faire trembler les filets, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Moins en vue et muet devant le but lors du Classico perdu par le Real Madrid, le dernier Ballon d’or a rectifié le tir en inscrivant un triplé face à Valladolid (6-0), et ce, dans son Santiago Bernabeu.

Non concerné par le rassemblement des Bleus suite à sa retraite internationale, Benzema n’a pas chômé pour autant. Et pour le plus grand bonheur de son entraineur Carlo Ancelotti, cette préparation a payé: "Il a marqué trois buts en sept minutes, il a montré une excellente condition physique, qui montre que le travail qu'il a effectué pendant la fenêtre internationale porte ses fruits", a relevé le technicien italien. Avec les échéances à venir, les Madrilènes auront besoin d’un Benzema capable d’enchainer les matchs.

Prochain objectif: la Coupe du Roi

Le buteur a d’ailleurs l’occasion de rattraper son match raté contre le Barça, en éliminant le rival des Madrilènes de la Coupe du Roi. Lors de la demi-finale aller, le Barça l’avait emporté 1-0 à cause d’un csc d’Eder Militao. En position défavorable, le Real est obligé de gagner le retour prévu le 5 avril (à 21h), afin de renverser la vapeur. Ceci est d’ailleurs le principal objectif d’Ancelotti: "On n'a qu'une seule pensée: gagner mercredi contre le Barça (en Coupe du Roi)."

Afin de renverser l’actuel leader du classement en Liga, le coach compte sur la bonne dynamique des siens: "Cette année, on l'a mieux débutée. On sort de ce match avec de très bonnes sensations. Le réalisme qu'on a toujours eu mais qui nous faisait défaut ces derniers matches est revenu, les attaquants ont été très efficaces devant." À noter que toutes compétitions confondues, le Barça a gagné ses trois derniers contre les coéquipiers de Camavinga.