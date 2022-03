Liga: bonne nouvelle pour le Barça, Fati va reprendre l'entraînement

Blessé en janvier dernier à la jambe gauche, Ansu Fati va reprendre le terrain de l'entraînement ce lundi. L'ailier du FC Barcelone ne devrait toutefois pas être opérationnel avant au moins trois semaines.

C'est un retour attendu pour le FC Barcelone. Mis sur la touche depuis deux mois et demi en raison d'une blessure à la jambe gauche, survenue après un match de Coupe du roi fin janvier contre l'Athletic Bilbao, Ansu Fati va normalement retrouver le chemin de l'entraînement ce lundi.

Si la plupart des cadres se trouvent actuellement en sélection en cette période de trêve internationale, l'ailier de 19 ans va en profiter pour reprendre en douceur. Il faudra attendre néanmoins au moins trois semaines pour revoir Ansu Fati en compétition selon la presse catalane.

Fati ne s'est pas fait opérer

L'international espagnol devrait pouvoir rejouer pour la dernière ligne droite de la saison, alors que le FC Barcelone est troisième de son championnat après 29 journées, à douze unités du Real Madrid mais avec un match de retard. Ce qui fait d'ailleurs dire au président Joan Laporta que son équipe peut encore croire au titre.

Depuis sa blessure à jambe gauche, Ansu Fati a vu le Barça reprendre des couleurs. Nommé en novembre dernier en remplacement de Ronald Koeman, Xavi a redressé la situation sportive. Pour leur dernière apparition en championnat, les Catalans ont étrillé le Real Madrid (4-0) au Santiago Bernabeu.

Ansu Fati n'a participé qu'à 10 rencotnres toutes compétitions confondues cette saison, pour 5 buts et 1 passe décisive. Il était déjà revenu en septembre dernier après plus d'un an d'absence en raison d'une opération du ménisque. Pour sa dernière blessure à la jambe, il a refusé l'opération, passant par un plan de récupération.