Liga: diminué, le Real lâche deux points contre Getafe et laisse filer l’Atlético

Avec une équipe remaniée, le Real Madrid a concédé un match nul sur le terrain de Getafe (0-0) ce dimanche en Liga. Les joueurs de Zinedine Zidane laissent donc filer l’Atlético, vainqueur dans l’après-midi et qui compte désormais trois points d’avance en tête du classement.

Le Real Madrid a concédé le nul 0-0 contre Getafe ce dimanche en Liga et aurait même pu connaître un dénouement moins favorable. Privé de nombreux cadres, Zinedine Zidane souhaitait aussi préserver quelques joueurs, quatre jours après la qualification européenne contre Liverpool pour le dernier carré de la Ligue des champions.

Karim Benzema et Toni Kroos ont débuté sur le banc et ils ont cruellement manqué à des Merengue en panne d’idées. Getafe a même réussi à déployer son jeu et le Real peut remercier Thibaut Courtois, impeccable dans son but, sans qui les Madrilènes n’auraient pris aucun point ce soir. Benzema, entré en jeu en seconde période, n’a pas su faire basculer le match du bon côté, alors que Kroos n’a pas quitté le banc malgré les difficultés du Real.

Le Real à trois points de l'Atlético

Avec ce match nul, les joueurs de Zidane voient l’Atlético reprendre ses distances en tête du championnat. Facile vainqueur face à Eibar (5-0) plus tôt dans l’après-midi, le leader de Liga compte désormais trois points d’avance sur le Real. Le Barça, qui compte un match en retard, est lui à seulement deux points du club merengue.

A moins de dix jours de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Chelsea, "ZZ" a pu faire souffler quelques éléments mais vient de griller une cartouche cruciale dans la course au titre.