Real: face aux propos de Longoria, Zidane monte au créneau et défend les coachs français

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille d'affronter Getafe, Zinedine Zidane s'est exprimé à son tour sur les propos du président de l'OM, Pablo Longoria, concernant les entraîneurs français. Le technicien du Real Madrid a pris la défense de la formation tricolore.

Après sa sortie médiatique cette semaine dans El Pais concernant leur formation, Pablo Longoria continue de faire réagir les entraîneurs français. Le nouveau président de l'OM s'est attiré les foudres des tacticiens tricolores après avoir avancé que la France est "l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs" et que les techniciens français "ne vendent pas d'idées collectives".

Des propos qui ont nourri une grosse polémique cette semaine, faisant notamment réagir Raymond Domenech, Bruno Genesio, Antoine Kombouaré, Frédéric Antonetti ou encore Rudi Garcia.

Les mots de Pablo Longoria sont arrivés jusqu'aux oreilles de Zinedine Zidane. Présent en conférence de presse à la veille d'affronter Getafe, l'entraîneur du Real Madrid est à son tour monté au créneau pour défendre le modèle de formation français: "La formation est très bonne en France, que ce soit au niveau des joueurs, des entraîneurs, des préparateurs physiques… à tous les niveaux. Non, je ne partage pas ce point de vue. Bien au contraire."

Les entraîneurs français piqués au vif

Pablo Longoria n'aura pas manqué de faire parler les entraîneurs tricolores cette semaine. Nommé à la tête de l'OM depuis un peu plus d'un mois, le dirigeant espagnol s'est mis à dos plusieurs techniciens du championnat. Mais si les critiques émises à l'égard de la formation des joueurs et des entraîneurs ont beauoup fait réagir, les tacticiens français n'ont pas vraiment répondu aux réserves de l'Espagnol au sujet des idées et concepts de jeu mis en place dans l'Hexagone.