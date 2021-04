Real: Mendy vient s'ajouter à la longue liste d'absents, casse-tête pour Zidane

Dans un communiqué médical ce samedi, le Real Madrid annonce que Ferland Mendy s'est blessé à la jambe gauche, sans annoncer sa durée d'indisponiblité. Le latéral gauche français est forfait pour le déplacement à Getafe. À dix jours de la demi-finale aller face à Chelsea, il s'ajoute à la liste des incertains côté madrilène.

Et une épine de plus au pied de Zinedine Zidane. Alors que le technicien français doit déjà composer avec plusieurs absents, notamment dans le secteur défensif, Ferland Mendy vient s'ajouter à cette longue liste de joueurs forfait. Dans un communiqué médical, le Real Madrid annonce que le latéral gauche est touché à la jambe gauche et évoque "une surcharge musculaire".

Le club de la capitale espagnole n'indique pas sa durée d'indisponibilité mais le Français vient se ranger parmi les joueurs incertains, à seulement dix jours d'affronter Chelsea en demi-finale aller de la Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport).

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les demi-finales de la Ligue des champions

Un secteur défensif dégarni

Avec les absences de Sergio Ramos, blessé et testé positif au Covid-19, et Raphaël Varane, lui aussi positif au virus la semaine dernière et toujours absent du groupe, Zinedine Zidane avait dû innover pour affronter Liverpool, à l'aller comme au retour. Auteur de prestations rassurantes, Eder Militao et Nacho Fernandez avaient récolté les louanges de la presse pour avoir bien contenu les assauts des Reds.

Mais entre temps, l'Espagnol est venu s'ajouter aux absents, rejoint donc par Ferland Mendy. L'ancien Lyonnais devait d'ailleurs jouer les pompiers de service et se joindre à Eder Militao en défense sur la pelouse du Coliseum face à Getafe, selon la presse locale. Or, le Français ne pourra tenir sa place.

Zinedine Zidane aura donc seulement quatre défenseurs à dispostion dans son groupe demain tandis qu'il devra espérer enregistrer quelques retours avant d'affronter les Blues de Thomas Tuchel le 27 avril prochain.