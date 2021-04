Real: content de la réélection de Perez, Zidane reste évasif sur son avenir

Avant la rencontre de Liga dimanche (21h) face à Getafe pour laquelle il devrait faire tourner, Zinedine Zidane a répondu une nouvelle fois ce samedi aux questions sur son avenir, en conférence de presse. Le technicien français s'est montré "heureux" pour Florentino Perez, réélu président, tout en restant évasif sur la suite.

Le Real Madrid est encore en course pour un possible doublé. Vainqueur du FC Barcelone la semaine dernière (2-1), l'équipe de Zinedine Zidane n'est qu'à un point de l'Atlético de Madrid, actuel leader de Liga après 30 journées. Et le club merengue s'est hissé en demi-finale de Ligue des champions après son nul mercredi (0-0) face à Liverpool. Pourtant, le doute demeure autour de l'avenir du technicien français.

Zidane reste évasif

La période est bonne actuellement pour le Real Madrid, alors que Florentino Perez, seul candidat à sa succession, a été réélu officiellement cette semaine pour un nouveau mandat de président (jusqu'en 2025). De quoi permettre à Zinedine Zidane de rester encore sur le banc, alors que les deux hommes entretiennent une bonne relation?

"Je suis heureux pour lui car il continuera d'être président. Pour le reste, personne ne sait ce qui va se passer. Je suis content pour le président, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, a tempéré Zidane. Vous pouvez avoir un contrat de quatre ou cinq ans et partir demain, ou inversement."

En conférence de presse ce samedi avant une rencontre dimanche (21h) en championnat à Getafe pour laquelle il devrait faire tourner, Zinedine Zidane a affiché sa sérénité concernant la fin de saison. "Nous sommes tous satisfaits de l'équipe et moi, en tant qu'entraîneur, je suis très heureux. Nous avons dix matchs en 30 jours mais nous sommes heureux d'être vivant dans toutes les compétitions. J'aime ce que je fais tous les jours. Les joueurs ont beaucoup gagné mais ils en veulent toujours plus et c'est super pour un entraîneur, a indiqué Zidane. Nous savons souffrir et gagner, nous devons le faire."

Lors de son premier passage à la tête du club, Zinedine Zidane avait annoncé sa démission cinq jours après un troisième sacre consécutif en Ligue des champions. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Zizou n'a pas encore officiellement confirmé qu'il serait bien en poste la saison prochaine du côté de Madrid.