Liga: emmené par ses génies sud-américains, le Real poursuit sa série contre Majorque

Le Real Madrid s’est fait peur sans Karim Benzema, mais grâce au talent de Federico Valverde, Vinicius Junior et Rodrygo, le dernier vainqueur de la Ligue des champions a poursuivi face à Majorque sa belle série en Liga, et conforté sa place de leader (4-1).

Le Real Madrid privé de Karim Benzema pour plusieurs matchs ? Sur le papier, cette donnée inciterait les futurs adversaires des Madrilènes à prendre confiance, tant l’apport du buteur est énorme depuis plusieurs saisons. Au Santiago Bernabeu, Majorque a crânement joué sa carte, et ça a même payé pendant un instant. À la 35e minute, Muriqi profite d’un coup franc côté droit de Kang-In Lee pour placer une tête au second poteau, trompant la vigilance de Courtois.

Mais l’état de grâce des visiteurs ne dure pas longtemps (4-1). Même si Benzema est absent, les adversaires de la Casa Blanca auraient tort de penser que le leader de la Liga ne possède pas d’autres joueurs de génie. Réputé pour être le travailleur dans l’ombre au sein du onze de départ d’Ancelotti, Federico Valverde va s’exposer à la lumière.

Peu avant que l’arbitre ne siffle la pause, le milieu de terrain part de son camp et entame une folle course de 60 mètres. À l’entrée de la surface, l’Uruguayen entre dans l’axe et enclenche une sublime frappe puissante qui trouve la lucarne gauche de Rajkovic. Une belle manière de remettre les deux formations à égalité.

Les artistes Rodrygo et Vinicius font le show

Titulaire pour la première fois depuis huit mois, Eden Hazard aurait pu profiter de sa bonne entrée face au Celtic Glasgow en Ligue des champions où il avait terminé la rencontre avec un but et une passe décisive. Mais le Belge ne connaît pas ce même scénario et est sorti peu avant l’heure de jeu par son coach.

Qu’à cela ne tienne, les Madrilènes disposent de deux Brésiliens remplis de génie. À la 71e minute, Rodrygo amuse la galerie en s’enfonçant dans l’axe, tout en laissant sa carte de visite aux joueurs adverses tentant de l’arrêter. Le Madrilène transmet à Vinicius qui ne se fait pas prier pour donner l’avantage à son équipe. Mais le spectacle est loin d’être terminée.

Avant la fin du temps réglementaire, un Rodrygo aux allures de Neymar dans ses plus belles heures efface avec brio deux défenseurs dans la surface, et enchaîne avec une frappe croisée du droit pour conclure cette superbe action. Rüdiger participe à la fête en inscrivant un quatrième but. Avec ce succès, les Madrilènes sont sur une série de cinq matchs de Liga pour autant de victoires et gardent leur place de leader. De bon augure avant le match de Ligue des champions ce mercredi contre le RB Leipzig. Mais aussi pour le derby en championnat contre l’Atlético de Madrid dimanche prochain.