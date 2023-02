Liga: "Il faut demander pardon", Xavi s'excuse après "le pire match de la saison" du Barça

L'entraîneur du FC Barcelone était en colère après la défaite de son équipe sur la pelouse d'Almeria, dimanche soir (1-0). Il a fait son autocritique et demandé pardon aux supporters, même si le Barça est toujours en tête de la Liga avec 7 points d'avance sur le Real Madrid.

C'était une sale semaine pour le Barça. Trois jours après l'élimination contre Manchester United en Ligue Europa, les Catalans se sont inclinés en Liga contre Almeria (1-0), relégable au coup d'envoi. Une performance insupportable pour Xavi, l'entraîneur barcelonais : "Je suis très en colère parce qu'on a fait le pire match de la saison, surtout en première période", a-t-il expliqué après la rencontre.

"On a manqué de circulation, d'intensité, de rythme, a ensuite détaillé Xavi. Il faut demander pardon aux fans, on a échoué. Je n'ai pas compris la première période. Il faut être honnêtés, on a failli. Peut-être que la fatigue et l'élimination européenne s'est vue. Mais si nous voulons gagner la Liga, nous devons switcher et changer beaucoup de choses."

Le Barça garde malgré tout 7 points d'avance

Pour le moment, la situation est loin d'être dramatique. Le Barça compte encore 7 points d'avance sur le Real Madrid, qui a concédé le nul ce week-end dans le derby face à l'Atlético et donc ne gratte qu'un petit point dans l'histoire. Surtout, les Catalans ont remporté 11 matchs sur 14 en 2023, ils étaient avant ce week-end sur une série de 7 victoires consécutives en championnat et ils n'ont lâché que 10 points après 23 journées.

"Il faut mettre plus d'envie, a malgré tout insisté Xavi, qui ne laisse rien passer. Il faut faire son autocritique. On a un bon matelas en Liga parce qu'on a fait les choses comme il faut jusqu'à maintenant, mais il faut switcher désormais." L'entraîneur barcelonais, très frustré durant la rencontre face à Almeria, a d'ailleurs reçu son 5e carton jaune de la saison et sera suspendu pour la prochaine journée face à Valence.