Liga: "L’année prochaine sera très bonne", Lewandowski annonce la couleur pour l’avenir du Barça

À peine arrivé au Barça, Robert Lewandowski n’a pas tardé à faire trembler les filets en Liga avec ses 13 réalisations depuis le début de saison. Au moment de recevoir son Soulier d’Or, le buteur a partagé sa vision optimiste pour l’avenir du club catalan.

Avec un mercato XXL effectué lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone pensait pouvoir confirmer son nouveau cycle avec un bon parcours en Ligue des champions. Si les dirigeants visaient au moins les quarts, ces derniers ont eu la mauvaise surprise de voir les hommes de Xavi sortir dès les poules.

Arraché au Bayern Munich, Robert Lewandowski (34 ans) n’est pas parvenu à aider les siens, malgré un doublé important contre l’Inter Milan synonyme de mini espoir de qualification. Au moment de recevoir son Soulier d’Or, le buteur a clairement affiché son optimisme aux médias en ce qui concerne l’avenir des Catalans: "Je suis très heureux à Barcelone, je suis aussi fier. Je suis sûr que l’année prochaine sera très bonne." Preuve que, malgré la déception, la motivation du Polonais est loin d’avoir baissé.

"Nous avons fait des erreurs"

Ce n’est pas pour autant que le Barça n’a plus rien à jouer cette saison. Chose dont est conscient celui qui a été récompensé pour avoir été le meilleur buteur en Europe en 2021-2022. Les principaux objectifs du club sont maintenant de gagner la Liga et la Ligue Europa: "En Liga, nous nous en sortons bien et en Ligue des champions, nous avons fait quelques erreurs qui nous ont fait rater le coche. Mais des matchs comme celui de Mestalla ou celui contre Osasuna montrent que l'équipe a la foi et une grande envie de gagner. Nous allons le faire."

Grâce au dernier succès compliqué contre Osasuna, le Barça est leader avec provisoirement cinq points d’avance sur le Real Madrid. Afin de finir champion d’Espagne, le club présidé devra compter sur un Lewandowski en forme et plus efficace que jamais en championnat.

"Je veux gagner des titres"

Malgré son dernier carton rouge reçu, le buteur compte bien faire trembler encore plus les filets pour remporter d’autres récompenses, qu’elles soient collectives ou individuelles: "J'aime marquer des buts et j'essaierai d'obtenir un autre Soulier d'or, mais l'important, ce sont les titres collectifs. Je suis au Barça et je veux gagner des titres ici." Chose qu’il a l’occasion de faire dès cette saison, même si en Europe il faudra éliminer Manchester United, formation qui elle aussi tente de regagner les sommets.

Avant cette échéance, Lewandowski devra aider sa sélection à au moins dépasser les phases de poules durant la Coupe du monde au Qatar. Rappelons que dans le groupe de la Pologne, figurent l’Argentine, le Mexique et l’Arabie Saoudite.