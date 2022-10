Liga: l'arbitre Mateu Lahoz au cœur d'une polémique après l'expulsion controversée de Canales

Le match entre Cadix et le Betis du week-end dernier, qui s'est soldé par un triste 0-0, fait polémique en Espagne. En cause, le carton rouge adressé par l'arbitre du match, Antonio Mateu Lahoz, à Sergio Canales.

Pour la premiere fois de sa carrière, à 31 ans, Sergio Canales va manquer un match de Liga pour cause de suspension. Exclu par l'arbitre Antonio Mateu Lahoz à la 98e minute du match entre Cadix et le Betis Seville (0-0), qui lui a adressé deux cartons jaunes consécutivement, le joueur a écopé du premier rouge de sa carrière en 360 matchs.

Les dernières révélations de la presse espagnole sur cette expulsion sont troublantes. El Larguero a dévoilé la discussion qu'aurait eue les deux hommes et qui a mené à l'expulsion. "Pourriez-vous donner une minute de plus?", aurait demandé le mileu de terrain à l'arbitre de la recontre. "Si tu continues à me parler, je t'expulse", aurait alors rétorqué l'homme de terrain. "Si je ne peux pas parler, ne me posez plus de questions personnelles", lui aurait confié Canales. C'est cette dernière phrase qui aurait conduit à son expulsion par l'arbitre de la rencontre.

Les deux hommes n'ont pas donné la même version

Marca révèle de son côté que les deux hommes ont chacun donné une version assez différente. De son côté, l'expérimenté arbitre espagnol a souligné dans son rapport que le premier carton jaune était pour "avoir formulé des observations sur des décisions arbitrales" et le second pour avoir "réitéré ses observations sur des décisions arbitrales après avoir été averti".

Dans le vestiaire après le match, Sergio Canales a donné une autre version. Le natif de Santander assure que le premier carton lui est donné pour avoir demandé une minute de temps additionnel supplémentaire, estimant que le jeu avait été arrêté pendant les sept minutes initialement décrétées. L'arbitre, selon cette version, lui aurait montré l'horloge indiquant qu'il l'avait déjà donnée, mais le meneur de jeu aurait insisté pour qu'il en donne une de plus, "correctement et sans faire d'histoires", ce qui aurait provoqué le premier avertissement. Lahoz l'aurait ensuite averti que s'il lui disait autre chose, il sortirait le second. Canales aurait alors répondu qu'il était d'accord, mais qu'il ne devait pas lui en demander plus sur sa famille, quelque chose qu'apparemment l'arbitre en question a fait à plus d'une occasion lors des matchs dans lesquels il a dirigé le Betis, bien qu'il ne connaisse pas les joueurs personnellement. Il a donc été exclu.

L'arbitre de 45 ans, qui a dirigé 35 matchs de Ligue des champions dont une finale, aurait semble-t-il perdu son sang froid. Quoi qu'il en soit, le carton rouge privera Canales du match de Liga contre l'Atletico de Madrid dimanche. De son côté, le club sévillan a demandé toutes les images à disposition de l'opérateur en charge de la production du match afin d'étudier s'il existe, ou non, la possibilité de déposer un recours pour faire annuler le carton rouge.