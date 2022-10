Barça: le président Laporta mis à l'amende pour s'être rendu dans le vestiaire des arbitres après le Clasico

Joan Laporta a reçu jeudi une amende de 602 euros pour son comportement après le choc de la neuvième journée de Liga perdu face au Real Madrid (3-1). Le président du FC Barcelone a été sanctionné pour avoir fait irruption dans le vestiaire des arbitre dans la foulée du match.

En Liga, on ne transige pas avec le règlement...même quand on se nomme Joan Laporta et que l'on préside le Barça. En colère après certaines décisions arbitrales lors du Clasico perdu face au Real à Santiago Bernabeu (3-1), le dirigeant du club blaugrana s'est rendu dans le vestiaire des arbitres après le coup de sifflet final. Un geste interdit en Espagne et qui a valu ce jeudi une amende de 602 euros, soit le montant maximal, au président catalan selon les informations du journal Mundo Deportivo.

Le quotidien ibérique a ainsi révélé que le Comité des compétitions avait sanctionné Joan Laporta en raison d'un comportement contraire à l'article 255 du règlement du championnat. Dans les faits, sauf circonstances exceptionnelles, les dirigeants des clubs espagols n'ont pas le droit de se rendre dans la pièce où se trouvent les arbitres.

Laporta a pesté contre un penalty non-sifflé

Frustré par la défaite de son équipe face au rival merengue, Joan Laporta a voulu faire savoir ce qu'il pensait de certains faits de matchs à l'avantage du Real. Le principal grief du patron du Barça porte sur l'intervention litigieuse d'Eder Militao sur Robert Lewandowski dans la surface madrilène.

Le président blaugrana a jugé que cette action aurait dû offrir un penalty à son club, surtout en comparaison à celui sifflé contre Eric Garcia dans les dernières minutes de ce Clasico. Battu à Madrid et désormais à trois longueurs du Real en Liga, Barcelone va tenter de se reprendre avec la réception de Villarreal, ce jeudi au Camp Nou.

Devancé par son rival en championnat, le Barça va également jouer une partie de son avenir européen mercredi prochain. Seulement troisième de sa poule en Ligue des champions, le club catalan se trouve au bord de l'élimination avant de défier le Bayern Munich.