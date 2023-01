Liga: l’arbitre Mateu Lahoz privé de matchs après les récentes polémiques

L'arbitre Antonio Mateu Lahoz, critiqué lors de ses dernières prestations en Espagne et lors de la Coupe du monde, sera exempté des prochaines échéances en Liga et en Supercoupe d'Espagne.

Après les polémiques, un peu de repos (forcé?) pour l’arbitre Antonio Mateu Lahoz. L’Espagnol n’a pas été nommé pour diriger ou s’installer à l’assistance-vidéo lors de la 16e journée de Liga ce week-end. Il sera aussi exempté des matchs de la Supercoupe d’Espagne qui opposeront le Real Madrid, Valence, le Betis Séville et le FC Barcelone du 11 au 15 janvier prochains à Riyad (Arabie saoudite). Une mise au repos qui serait consécutive aux dernières prestations critiquées du Valencien, selon Marca et la Cadena Cope.

Ce dernier a marqué les esprits en mondiovision lors du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4-3 tab). Disputée dans un climat délétère, la rencontre s’était achevée avec 16 cartons jaunes et un rouge. Beaucoup d’acteurs avaient fustigé l’arbitre pour son incapacité à tenir les débats, à l’instar de Lionel Messi qui l’avait vivement critiqué. "On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d'une telle envergure, avait lancé l’attaquant argentin. Je crois que la Fifa doit s'occuper de ça."

Il s’est de nouveau retrouvé au cœur des critiques ces derniers temps. D’abord pour avoir dégainé 12 cartons jaunes dans le dernier quart d’heure du derby catalan entre le Barça et l’Espanyol, le 31 décembre dernier. Cela s’est conclu avec 17 cartons, dont deux expulsions. Il a enchainé quatre jours plus tard en expulsant Jorge Sampaoli, entraîneur du FC Séville, après seulement 17 minutes de jeu en Coupe du Roi. Selon Marca, ses dernières prestations lui valent d’être écarté de la 16e journée de Liga ce week-end.



Sa mise au "frigo" selon Marca serait due à ces deux dernières prestations. Ces dernières heures, des rumeurs d’un départ à la retraite en provenance d’Argentine ont circulé mais ont été démenties en Espagne. Une source proche de l’arbitre citée par ESPN indique que "si cela ne tenait qu’à lui, il arbitrerait jusqu’à ses 60 ans". A 45 ans (bientôt), Mateu Lahoz a atteint l’âge limite pour arbitrer en Espagne et pourrait tout de même être contraint à quitter ses fonctions par le règlement.

La rumeur d’une retraite en fin de saison démentie en Espagne

Mateu Lahoz office en Liga depuis la saison 2008-2009 mais aussi sur la scène européenne où il est une figure bien connue avec 41 matchs de Ligue des champions dirigés dont la finale de l’édition 2020-2021 entre Chelsea et Manchester City (1-0). Et il ne s’est pas fait que des amis durant cette longue carrière. Pep Guardiola, manager de Manchester City, ne l’apprécie pas. Il avait sèchement critiqué sa personnalité en 2018 après avoir été expulsé par ce dernier lors d’un match de Ligue des champions entre City et Liverpool. Le fruit, selon lui, de leur passif mouvementé lorsqu’il entraînait le Barça.

"Je le connais d'Espagne, donc je pouvais imaginer cela (qu’il se fasse expulser, ndlr), avait-il lancé. Mateu Lahoz est un gars spécial. C'est un arbitre qui aime se sentir différent, il aime être spécial. Quand tout le monde voit des choses, il va voir le contraire."

Critiqué pour sa volonté supposée de trop vouloir se mettre en avant, Mateu Lahoz assume une certaine notoriété médiatique, même s’il s’en était défendu. "C'est quelque chose que je ne contrôle pas, confiait-il dans le journal Las Provincias. C'est un concept surréaliste: je n'ai pas de rôle principal, je suis amoureux du football, je le vis je peux le sentir, l'entendre, je ne vais rien changer à ma façon de vivre mon métier qui est ma passion." Elle sera un peu mise entre parenthèses ces prochaines semaines.